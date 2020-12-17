猛！台積電秒填息 台股高檔狹幅整理

台股加權指數17日開在14,326.16點，台積電（2330）17日除息2.5元，開在515元，秒填息，但隨即漲幅縮減，指數轉為在平盤附近震盪。

美國聯準會（Fed）會後宣布，聯邦基金利率的目標水準維持在0～0.25％區間不變，符合市場預期。

經濟預估方面，Fed下修今年GDP成長率至2.4％，但上修明年預測至4.2％，且預測至2021年底前，失業率將從目前的6.7％降至5％，顯示美國經濟復甦情形較預期為佳。

Fed也表示，每月將持續購買至少800億美元美國政府債券、400億美元機構住房抵押貸款支持證券（MBS），直到對實現委員會的充分就業和價格穩定目標取得實質性進展為止。

美股四大指數呈漲跌互見，漲跌幅介於-0.15％至0.5％，台積電ADR上漲0.1％，台指期夜盤則上漲32點。

群益期貨副總經理范振鴻指出，美國定向紓困案取得重大進展，直接補助民眾的7,480億美元紓困案，可望與政府財政預算案在18日同一日過關，美國人民即將過聖誕節，定向紓困案如通關，可以給美國人過一個好年。

范振鴻認為，台積電17日除息，秒填息，16日期權一如預期拉高結算，1月期貨開局，至目前為止，多方勝利，加上美股那斯達克指數續創新高，有利多方繼續攻堅。