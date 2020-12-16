12/17盤前掃描》台積60億紅包 股民好過年
年終獎金來啦！台積電除息秀登場，合計發出648億元現金股利，在本國自然人鍾愛台積電、持股比例升至8.8％以上之際，股民合計共可獲權值王頒發近60億元大紅包。
工商時報為您精選今日不得不知的國內外要聞，讓您在開盤前掌握先驅。
股民的年終獎金 台積給股息60億
台積電16日收盤價512元，與歷史高點525元差距不到3％，一旦台積電攻勢再起，小股東不只領股利紅包，還能再啖資本利得…閱讀全文
台積電駁砍單 11檔概念股護主撐盤
台積電資本支出今年衝出高標，設備廠弘塑業績受惠，股價勁揚6.92％；上游IC設計股祥碩、世芯-KY及下游測試介面廠旺矽則上漲3～7％…閱讀全文
晶圓代工熱 聯電拚擴產搶單
由於晶圓代工產能供不應求，聯電董事會此次再決議通過286.56億元資本支出預算，都是用於擴充產能，以因應中長期成長及客戶需求…閱讀全文
供應吃緊 立敦低壓鋁箔調漲3～5％
下半年需求重新啟動，導致供給相當吃緊，立敦無論是自己的產能，或是與大陸東陽光科技合資的立東乳源，均已達滿載水位…閱讀全文
美股︱引頸期盼紓困方案 那指刷盤中新高
四位國會領導人進行了多次會談，並在周三指出，針對約9,000億美元的紓困談判已接近取得共識，有望在本周末前告一段落…閱讀全文
里昂升評欣興 ABF重啟多頭
野村證10月基於火災因素降評欣興，深入評估影響有限、ABF吃緊趨勢不變後，最近重新喊買欣興，現在里昂也加入，ABF指標股多頭拼圖完成…閱讀全文
美將台灣重新列入匯率操縱國觀察名單
中國去年被列為操縱國，今年1月被剔除。台灣於2017年自觀察名單移除，此次是三年來首度再被納入…閱讀全文