外資歸隊 回補293億

台股年底作帳行情進入尾聲，適逢期權結算，外資16日認錯回補大買293億元，創史上第七大買超，也帶動指數大漲235.94點，收在14,304.46點，成交值2,524.63億元；法人指出，台積電17日除息2.5元，指數蒸發21.4點，但資金行情續發威，台股再戰新高14,427點可期。

受美股大漲激勵，台股16日展開報復性反彈，大型權值電子股台積電、大立光、聯電等領漲，電子股重掌多頭兵符，K線一紅吃四黑。台股強強滾，累計今年來加權指數大漲逾2,300點，可望創年度第四大漲點。

三大法人16日合計買超271.36億元，其中，外資買超292.77億元，投信買超3.01億元，自營商賣超24.42億元。

法人指出，台積電17日除息2.5元，預期可以快速填息，惟時序進入年底，市場觀望氣氛浮現，在量能無法擴大下，短線指數將呈現高檔震盪整理。

兆豐投顧董事長李秀利分析，台股16日反彈大漲，除了外資大舉歸隊外，理由有三：一是因蘋果明年上半年產量有望年增三成，二是台積電明年沒有被砍單，三是半導體今年產值將首度突破新台幣3兆元大關，IC設計產值年增23.1％，且明年展望持續樂觀，5G、AI及物聯網帶動的「矽需求」，將改變未來世界的樣貌，台灣以完整的半導體供應鏈，也將搶占最有利的地位。

統一投顧董事長黎方國認為，今年以來外資賣超近6,000億元，但台股今年以來大漲19.23％，顯示外資完全錯過台股今年的行情。

但自2008年發生金融海嘯以來，外資從未連續二年賣超台股，外資明年有望認錯回補，黎方國認為，台積電17日除息，填息機會高，外資認錯回補首選仍將是台積電。

他認為，在美國大選底定，疫苗積極推出，股市逐步回歸基本面，第四季最主要的利多就是蘋果新機銷售高於預期，除了台積電外，其餘蘋概股，在第四季業績陸續發表下，股價表現將可逐步發酵。

第一金投顧董事長陳奕光觀察，在期權結算前一日，外資多已轉倉結束，16日開始回補，國內法人自營商也提前結帳，在三大法人之中，投信法人較傾向持續年底作帳及元月作夢行情的操作，預期在內資主導盤勢下，中小型股表現將較為活潑。

陳奕光指出，盤面上主角將換成OTC中小型股及傳產金融股，通膨概念股如造紙、塑化、鋼鐵、紡織等傳產四大金剛，以及金融股富邦金、國泰金、台新金等，值得留意。