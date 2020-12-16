投信連買 作帳＋作夢行情啟動

投信12月以來買超台股超過67億億元，並集中12月中旬開始買超，台新投顧副總黃文清表示，投信啟動今年底到隔一年作帳及作夢行情，投資人可留意投信布局動向，尤其連買力道強勁個股。



本周投信買超、技術面偏多及展望樂觀的個股有群創、中鴻、大成鋼、台玻、中美晶、台積電、昇陽半導體、佳邦、華新科、國巨、智邦、聯亞、上銀等。



在投信布局個股中的華新科已連買15日，買超時間最長，累計12月以來股價上漲18.51％，華新科近期漲多回檔，但投信仍持續偏多操作，顯見對2021年被動元件的展望樂觀。



投信對國巨布局亦同樣積極，15日台股重挫之際，投信減碼6張，中斷了連日買超的記錄。黃文清表示，投信的台股布局動向值得參考，觀察從10月27日以來，投信僅有兩個交易日賣超國巨，其餘35個交易日均持續建立庫存水位；累計12月以來國巨股價上漲12.10％，投信績效亮眼。



第一金投顧董事長陳奕光表示，17日將除息的台積電上，投信的布局軌跡同樣正面積極，投信在台積電上已連買12個交易日，台積電12月以來股價上漲6.56％，儘管15日台股重挫1％之際，投信仍趁低承接台積電。



兆豐國際投顧董事長李秀利表示，台股創下14,427點歷史新高後雖拉回，下檔守住頸線、月線支撐，因美國新一輪紓困案有望達成協議，美科技股走多，台幣升值，資金效應持續，激勵台股以長紅收復5日、10日，看好年底投信、集團年底作帳等題材，台股將戰前高14,427點。