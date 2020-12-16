里昂升評欣興 ABF重啟多頭

ABF三雄合體，里昂證券終結對欣興（3037）悲觀看法，投資評等由「劣於大盤」跳升「買進」，凱基投顧續挺景碩（3189），高盛證券則給予南電（8046）市場最高的245元推測合理股價，強強聯手激勵股價上攻，再度催化ABF族群性。



欣興第三季財報不如市場預期，還遭逢山鶯廠火災，股價10月以來不僅落後大盤一成，還狂輸另一ABF指標股南電股價走勢達50％。里昂看好，火災帶來的不確定性已經過去，ABF產能緊繃狀況未變，欣興股價將急起直追，迎頭趕上國際級ABF廠商的評價。



野村證10月基於火災因素降評欣興，深入評估影響有限、ABF吃緊趨勢不變後，最近重新喊買欣興，現在里昂也加入，ABF指標股多頭拼圖完成。



里昂證券科技產業分析師高翊庭指出，欣興三鶯廠復原進度比預期快，12月營收可能就會出現反彈。其次，欣興BT載板訂單由三鶯廠轉移到其他生產基地的狀況順暢，搭配ABF載板需求持續爆發，將帶動欣興2021年首季表現優於過往季節性水準。再者，里昂評估，欣興S1廠重建後，大部分產能將轉為生產ABF，以支應市場龐大需求。



南電身為ABF族群領頭羊，外資青睞度居高不下，尤以高盛證券為多頭指標。高盛證券產業調查顯示，因非海思半導體客戶ABF產能轉移順利，加上關鍵客戶為確保產能加強拉貨、推升ABF報價，南電第四季營收表現將強於預期，其經營管理階層更是第二度上調本季營收財測，可望由先前的個位數季減，轉為持平至小幅季增。



凱基投顧針對景碩指出，因同業遭祝融，BT載板漲價5％以上，推估轉單效應將使第四季營收季增10～12％，且美系客戶智慧機需求續強至下季，高通、聯發科下單十分強勁，給予「買進」評等，合理股價估值116元。



就獲利表現觀之，外資認為，欣興2021年營運回神，每股純益大增57.6％、至3.67元，2022年更將爆發至6.16元。外資對南電獲利成長更樂觀，研判每股純益從2019年的0.48元，2020～2022年高速增長為5.12、8.06與11.09元。景碩2020年則順利由虧轉盈，2022年每股純益上看6.37元。