12月16日一分鐘強弱勢股
12月16日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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大銀微系統(4576)
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10.00
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上銀集團受惠工具機訂單回溫，落後股啟動年底補漲行情
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合勤控(3704)
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10.00
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11月營收年增、月增雙率雙增，終場仍高掛逾3萬張委買單
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晶焱(6411)
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10.00
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USB 4滲透率提升，靜電防護晶片開始量產出貨，營運添動能
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保銳(8093)
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10.00
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自有品牌與遊戲業者暴雪娛樂合作，激勵11月營收大幅成長
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合一(4743)
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9.96
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旗下糖尿病新藥完成TFDA藥諮會，力拚年底取得藥證
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偉詮電(2436)
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9.95
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自結11月每股盈餘0.68元，較去年同期成長1.43倍
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麗正(2302)
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9.93
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11月營收達1.39億元，年增2.1倍，創歷史單月新高
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通嘉(3588)
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9.93
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瞄準快充市場，推出20W電流傳輸（PD）三合一解決方案
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立積(4968)
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9.91
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受惠WiFi產品需求暢旺，Q4淡季不淡，自結11月每股賺進1.64元
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建錩(5014)
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9.89
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鎳價與不銹鋼價格持續走揚，前三季由虧轉盈，EPS達0.59元
製表：柯宗沅
12月16日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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位速(3508)
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5.90
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逢高調節賣壓沉重，盤中由紅翻黑，單日震幅達16.15％
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南緯(1467)
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3.58
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外資單日轉賣3,663張，股價16日再度失守半年線
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友威科(3580)
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3.26
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自結10月獲利年減52％，市場追價信心動搖，跌破10日均線
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捷泰(6165)
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3.04
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股價攻高回落賣壓未歇，技術指標KD值於低檔鈍化
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廣錠(6441)
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3.01
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因海運貨櫃供給吃緊，導致儲能系統產品出貨往後遞延
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普誠(6129)
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2.79
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多空激戰空頭略勝一籌，高檔量縮整理，外資連2日賣超
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致茂(2360)
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2.49
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上周短線急彈11.11％後，本周持續在高檔進行震盪修正
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九暘(8040)
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2.43
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營收公布後外資持續調節持股，15日向上跳空缺口遭到回補
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華興(6164)
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2.33
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法說前夕市場提前出貨，早盤跳水，所幸終場收腳站回季線
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天鈺(4961)
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2.32
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12月以來股價大漲近1倍，遭主管機關打入分盤交易
製表：柯宗沅
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