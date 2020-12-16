12月16日一分鐘強弱勢股

12月16日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

大銀微系統(4576)

10.00

上銀集團受惠工具機訂單回溫，落後股啟動年底補漲行情

合勤控(3704)

10.00

11月營收年增、月增雙率雙增，終場仍高掛逾3萬張委買單

晶焱(6411)

10.00

USB 4滲透率提升，靜電防護晶片開始量產出貨，營運添動能

保銳(8093)

10.00

自有品牌與遊戲業者暴雪娛樂合作，激勵11月營收大幅成長

合一(4743)

9.96

旗下糖尿病新藥完成TFDA藥諮會，力拚年底取得藥證

偉詮電(2436)

9.95

自結11月每股盈餘0.68元，較去年同期成長1.43倍

麗正(2302)

9.93

11月營收達1.39億元，年增2.1倍，創歷史單月新高

通嘉(3588)

9.93

瞄準快充市場，推出20W電流傳輸（PD）三合一解決方案

立積(4968)

9.91

受惠WiFi產品需求暢旺，Q4淡季不淡，自結11月每股賺進1.64元

建錩(5014)

9.89

鎳價與不銹鋼價格持續走揚，前三季由虧轉盈，EPS達0.59元

製表：柯宗沅

12月16日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

位速(3508)

5.90

逢高調節賣壓沉重，盤中由紅翻黑，單日震幅達16.15％

南緯(1467)

3.58

外資單日轉賣3,663張，股價16日再度失守半年線

友威科(3580)

3.26

自結10月獲利年減52％，市場追價信心動搖，跌破10日均線

捷泰(6165)

3.04

股價攻高回落賣壓未歇，技術指標KD值於低檔鈍化

廣錠(6441)

3.01

因海運貨櫃供給吃緊，導致儲能系統產品出貨往後遞延

普誠(6129)

2.79

多空激戰空頭略勝一籌，高檔量縮整理，外資連2日賣超

致茂(2360)

2.49

上周短線急彈11.11％後，本周持續在高檔進行震盪修正

九暘(8040)

2.43

營收公布後外資持續調節持股，15日向上跳空缺口遭到回補

華興(6164)

2.33

法說前夕市場提前出貨，早盤跳水，所幸終場收腳站回季線

天鈺(4961)

2.32

12月以來股價大漲近1倍，遭主管機關打入分盤交易


製表：柯宗沅

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工商時報 柯宗沅

證券組