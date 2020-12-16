史上第七大！外資大轉向 買超293.42億元

隔夜美股率先點燃「聖誕行情」，在新激勵措施可望過關鼓舞下全面強彈、那指再創新高，台股亦收拾起昨日寫下12月以來最大跌點及三大法人最大減碼金額之悲情，在晶圓雙雄台積電（2330）、聯電（2303）重振雄風，帶動IC設計、被動元件等相關族群走高，傳產股玻璃、汽車、電機活蹦亂跳，推升指數大漲逾200點，收復5日均線及14,300點大關，終場加權指數大漲235.94點為14,304.46點，成交值為2,499.25億元。今日外資（不含外資自營商）買超293.4231億元，投信買超3.1099億元，自營商賣超24.4192億元，三大法人買超272.11億元。

明日配息2.5元的晶圓代工一哥台積電（2330）在董座劉德音對明年營運掛保證後，今日揮別連三黑K噩夢重返五日線，帶動聯電（2303）同步回神走揚，而iPhone明年總產量看升，激勵蘋果股價大漲5％，亦為近期弱勢的台廠蘋果鏈注入強心針，在大立光（3008）及臻鼎-KY（4958）等止跌反彈帶動下，玉晶光（3406）、華通（2313）、台光電（2383）、穩懋（3105）及台郡（6269）等紅通通。IC設計族群火力全開，偉詮電（2436）、通嘉（3588）、立積（4968）、通泰（5487）齊聲漲停，凌泰（6198）、譜瑞-KY（4966）、類比科（3438）、驊訊（6237）緊跟在後聯袂強彈。PCB族群亦不遑多讓，金像電（2368）、嘉聯益（6153）、志聖（2467）、柏承（6141）等齊步走揚。

新冠疫苗於全球陸續開打致運輸題材大爆發，航空雙雄華航（2610）、長榮航（2618）雙雙高飛，貨櫃三傑長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）順風前行。餐飲股新軍揚秦（2755）上櫃首日大漲逾1成，蜜月行情甜如蜜，點火美食-KY（2723）、王品（2727）雙雙大漲逾半根停板。工具機股利多不斷，上銀（2049）在營運長線看好下放量攻頂、寫逾2年高價，亞德客-KY（1590）獲匯豐證券大舉調升推測合理股價至1,150元，並給予「買進」投資評等，今日聞訊彈升4.7％進逼900元大關，炒熱傳產千金話題。金融股亦在富邦金（2881）、國泰金（2882）、開發金（2883）、玉山金（2884）等聯手出擊下強勢表態。

在美國新激勵措施可望過關以及全球新冠疫苗陸續開打下，外資投資氛圍轉趨樂觀，在台積電除息前夕送大禮，今日買超293.42億元，金額創下今年第一大，並為今年首度買超逾250億元，並拿下歷史第七高紀錄。5日RSI為62.71，10日RSI為65.62，9日K值為62.65，9日D值為70.30，20日乖離率為2.03。美股大漲激勵台股跟進強彈逾200點，在台指期順勢拉高結算下，不但回到14300點更重返5日均線，化解短線下探危機。根據以往經驗觀察，年底前將有作帳題材，大幅度回檔機率較低，若漲多震盪換手整理，反較有利元月效應行情表現。就技術面觀察，多方操作以月線13,992點為判斷依據，預估13,600點將具強勁支撐，上檔壓力14,500點，建議拉回可在類股輪動格局中選股作多。

分析師預期2021年台股「前高後低」，主要行情會集中在上半年，電子產業中小型股有機會表現，一旦疫苗研發更明確，今年大跌的傳產類股也會回升。解封慶祝行情，加上企業存貨過低，生產活動上升，都為明年經濟活動添加成長動能；但市場漲多的波動風險增加，且政策紅利效果日漸減弱，對各國金融體質的考驗將隨之而來。台股操作布局建議，中期選股留意半導體、5G相關、ABF、車用電子、資料中心相關等電子股，近期強勢的DRAM、面板與被動元件等待整理降溫後低接；傳產股聚焦疫苗受惠股、綠能相關及航運、鋼鐵、原物料等類股。

（時報資訊 時報編輯龍彩霖）

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