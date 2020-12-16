外資瘋回補買超293億 台股一紅吃二黑

台股大漲235點 收復14300點關卡

台北股市今天開高走高，收盤漲235.94點，為14304.46點，漲幅1.68%，成交金額新台幣2499.25億元。呈現一紅（今大漲）吃二黑（周一與周二下跌）榮景。

加權股價指數終場上漲235.94點、漲跌幅1.68%、收在14304.46點、成交值新台幣2499.25億元，明天即將除息的台積電今天率先表態，上漲1.59%，股王大立光也不遑多讓，站上3300元大關，勁揚3.1%，其餘中小型股各顯神通，百花齊放。

分析師表示，NASDAQ指數創下歷史新高，帶動連動性高的台股也跟著表態，指數一舉收復5日線及10日線14221點，型態上出現一紅吃四黑的強勢格局，雖成交值不到2500億元有點美中不足，但日後若可補量，台股可能再創新高。

分析師認為，尾盤受到台指期結算影響，指數再拉一波攻擊波，外資今天在現貨市場及期貨市場的動作將牽動對後市看法，尤其是外資已經連續5個交易日賣超台股，是否出現轉賣的轉折，可望強化市場信心。

法人指出，2020年進入最後半個月，台股依舊屬於強勢市場，由於外資在長假因素下，短線對台股著墨力道將逐步淡化，但內資主力可望接棒而上，屆時中小型股表現空間將明顯增加，指數雖不至於如11月般暴漲，但個股表現可望優於指數表現。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲2.19%、食品股漲1.14%、塑化股漲1.7%、紡織股漲1.86%、機電股漲1.7%、造紙股漲2.83%、營建股漲2.29%、金融股漲1.23%。

委買張數1435萬3599張，委賣張數1135萬4325張，成交張數701萬8543張。

收盤時上漲837家，下跌59家，持平66家。

成交量前5名個股為群創、聯電、長榮、華航、華邦電。

漲幅前5名個股為大銀微系統、中福、合勤控、全友、怡華。

跌幅前5名個股為富邦VIX、南緯、淘帝-KY、捷泰、東訊。

（中央社）

三大法人買超台股272.11億元

台股今天漲235.94點，收在14304.46點，成交值新台幣2499.25億元。三大法人外資及陸資買超、投信買超、自營商賣超，合計買超新台幣272.11億元。

自營商賣超24.41億元，投信買超3.1億元，外資及陸資買超293.42億元。

分析師表示，NASDAQ指數創下歷史新高，帶動連動性高的台股也跟著表態，指數一舉收復5日線及10日線14221點，型態上出現一紅吃四黑的強勢格局，雖成交值不到2500億元有點美中不足，但日後若可補量，台股可能再創新高。

（中央社）

《盤後解析》台指期拉高結算 台股重登14300

美國投資人看好美國國會可望於近日推出新一輪激勵措施，美股勁揚，那斯達克指數創下收盤歷史新高。台股經昨日殺破十日線，今早在台積電(2330)領軍上攻，電金傳產權值股全面出擊，收盤大漲235點至14304點，與台積電同步回到短期均線之上。全日成交值為2499億元。

台指期今日尾盤結算，隨著台積電拉動蘋概股以及金融傳產大型股，台指期順勢拉高結算。台灣市場今(16)日股匯齊揚，在台積電等權值股勁揚帶動下，台股大漲逾200點、台幣兌美元則強升逾3角，早盤觸及28.12元，再度刷新逾23年盤中新高。

美國新一輪刺激談判有望達成協議，加上蘋果公司傳出明年上半年iPhone計畫增產30%的消息激勵，終場美股四大指數均呈現上漲，漲跌幅介於1.14%至1.41%，其中費半指數漲幅最大，台積電ADR上漲1.48%，聯電ADR下跌3.41%。

蘋果傳出明年上半年iPhone計畫增產30%的消息，尾盤大漲5.01%作收。帶動台股蘋概股以台積電為首強勢反攻。股王大立光(3008)及鴻海(2317)也同步上揚。包括日月光投控(3711)、晶技(3042)等蘋概股亦全面收高。

台積電ADR漲1.48%，回到歷史高檔，台積電今日跳空開高5元至509元，盤中再升至515元，明天除息前，股價再度走強。台積電於12月8日創下525元新高，隨後進行整理，今早開高走高，回到所有均線之上。台積電收漲8元至512元。

台積電看好明年上半年營運表現，也拉抬聯電(2303)多頭氣勢；聯電開高亦隨台股收漲。

金融股今日也振作，中信金(2891)等大型金控上漲。航運的多頭指標長榮(2603)股價亦強勢。

此外，台塑(1301)、中鋼(2002)等原物料權值股早盤亦穩健。電金傳權值全數上揚，台股早盤即勁揚200點，回到14200點以及十日線之上，化解短線下探危機。技術面重回多頭排列。

台股收漲逾200點重回14300點，收復所有短期均線，且收盤指數回到歷史第三季之水準。

（時報資訊 沈培華）

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