電子權值大反攻 24檔上演精采好秀

台股今（16日）加權股價指數收盤報14,304.46點，漲235.94點，漲幅1.68%，成交量為2,499.25億。

據業內初步統計，上市、櫃股票計大銀微系統 、中福、保銳 、晶焱等24檔強勢漲停板，表現搶眼。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅5%以上的有53檔，前10名為大銀微系統 (4576)、中福 (1435)、合勤控 (3704)、全友 (2305)、怡華 (1456)、偉詮電 (2436)、麗正 (2302)、通嘉 (3588)、統領 (2910)、立積 (4968)以上皆漲停。

今日沒有個股超過5％跌幅，跌幅前10名南緯 (1467)、淘帝-KY (2929)、捷泰 (6165)、東訊 (2321)、科風 (3043)、致茂 (2360)、大飲 (1213)、華興 (6164)、天鈺 (4961) 、ABC-KY (6598)。

上市成交量前10名個股有群創 (3481)、聯電 (2303)、長榮 (2603)、華航 (2610)、華邦電 (2344)、陽明 (2609)、友達 (2409)、欣興 (3037)、金像電 (2368)、開發金 (2883)。

上櫃有17檔8％以上漲幅，除了今日掛牌的的揚秦 (2755)，其餘漲幅前10名的個股皆為漲停，依序為保銳 (8093)、晶焱 (6411)、合一 (4743)、京晨科 (6419)、志豐 (3206)、通泰 (5487)、建錩 (5014)、通訊-KY (6404)。

今日上櫃有10檔股票有3％以上的跌幅，為跌停的勝昱 (4304)，以及百徽 (6259)、富驛-KY (2724)、位速 (3508)、金穎生技 (1796)、點晶 (3288)、太普高 (3284)、福裕 (4513)、友威科 (3580)、廣錠 (6441)。

上櫃成交量前10名為位速 (3508)、均豪 (5443)、元太 (8069)、陸海 (5603)、中美晶 (5483)、精材 (3374)、合晶 (6182)、青雲 (5386)、晶焱 (6411)、中天 (4128)。

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