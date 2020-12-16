iPhone明年產量驚人 蘋概股回神

美股大漲及日媒報導蘋果將增加明年iPhone總產量，激勵15日蘋果股價大漲5％，亦為近期弱勢的台股蘋果供應鏈打了一劑強心針，在大立光（3008）及臻鼎-KY（4958）等止跌反彈帶動下，蘋果概念股今天盤中股價全面走高。

蘋果iPhone 12首款5G智慧型手機銷售優於預期，日經亞洲評論15日報導，由於旗下首款5G智慧型手機在新冠肺炎疫情期間需求激增，iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max的買氣超乎預期，蘋果計畫2021年上半年生產最多9,600萬支iPhone，年增率將近30％，而根據蘋果跟供應商分享的全年度預測，暗示2021年新舊款iPhone的預定總產量目標為最多2.3億支。

受此傳聞及美股強勢大漲激勵，15日蘋果股價上漲6.1美元，以127.88美元作收，漲幅約5.01％。

儘管因蘋果iPhone新機拉貨遞延，蘋果供應商—大立光、玉晶光（3406）、華通（2313）、台光電（2383）、臻鼎-KY、穩懋（3105）及台郡（6269）等11月合併營收表現不俗，其中華通及臻鼎-KY的11月合併營收創下單月歷史新高，台郡11月合併營收創下單月歷史次高，玉晶光及台光電則創下歷年同月新高，穩懋11月合併營收亦是今年單月新高，不過近期法人對蘋果供應鏈好業績不捧場，蘋果供應商近期股價多處於弱勢，今天蘋果供應鏈隨蘋果股價大漲止跌反彈，能否成為盤面多頭新指標仍待觀察。

（時報資訊 張漢綺）

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