台積電、聯電領漲 台股早盤大漲逾170點

美股那斯達克指數再創新高，台股加權指數16日開高在14,145.24點，在晶圓雙雄台積電（2330）、聯電（2303）領漲下，傳產股航運、鋼鐵也持續往上，指數早盤漲幅擴大逾170點，有望站回5日均線。

日媒傳出，蘋果2021年上半年打算將iPhone增產三成，激勵蘋果大漲5％，再加上投資人相信國會有望推出紓困案，激勵那斯達克指數刷新歷史收盤高。

道瓊工業平均指數12月15日上漲1.13％（337.76點）、收30,199.31點。那斯達克指數上漲1.25％（155.02點）、收12,595.06點，創歷史收盤新高。費城導體指數上漲1.41％（38.54點）、收2,774.79點，創12月8日以來收盤新高。

群益期貨副總經理范振鴻分析，12月15日外資同步賣超台、韓，應該是聖誕節前的賣壓，但以台股跌幅最重，台積電董事長劉德音澄清被蘋果砍單之說，打臉外資券商里昂報告，日經新聞說iPhone2021上半年出貨9,600萬支，年增30％，帶動蘋果股價上揚，美國科技股續創新高，帶動台股強勢反彈。

據日經亞洲的報導，由於5G手機需求看旺，iPhone2021年上半年計劃的生產量將達9,600萬支，包括最新的iPhone 12系列以及較舊的iPhone 11和iPhone SE，全年計畫則達2.315億支，按此一計畫，將與2015年蘋果手機的出貨量高峰相當。