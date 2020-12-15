外資落跑 台積散戶要逃？專家解析後大驚

市場日前傳出台積電明年可能面臨客戶砍單，加上外資連5天大賣4.3萬張，拖累台積電股價持續挫跌，15日收在504元，眼看500元大關岌岌可危，小股東是否要參加17日除息。分析師認為，外資棄息賣壓湧現，且台積電在500元以上投資成本提高、報酬率降低，萬一明天殺破月線499元更不妙，因此不建議參與除息。

對於外資圈傳出台積電遭砍單、明年上半年5奈米利用率將大幅下滑問題，董事長劉德音表示，明年上半年景氣會比往年的正常季節性表現更好，內部也沒有看到砍單或產能利用率下滑情況發生。

儘管沒有砍單這回事，但台積電仍持續遭到外資提款，連5個交易日賣超43298張，昨日股價下跌4元（或0.8%），收在504元，跌破10日線，外資棄息賣壓出籠，500元整數關卡拉警報。

台積電將於周四（17日）除息2.5元，配發今年第2季的2.5元現金股利，總計發放648億元股息。

摩爾投顧分析師黃冠華指出，台積電目前月線支撐在499元，今天如果正式跌破，要特別注意技術線型可能轉弱。

他認為，即使董事長出面澄清未砍單及產能利用率無虞，但是股價會說話，就技術面來看，可能持續向下探底，500元是觀察重點，不建議投資人參與17日除息，就算台積電可以馬上填息，但手中有股票投資人應該在520元以上做調節動作，因為將來上漲空間並不是很大。

黃冠華強調，即使明年景氣再好，台積電在500元以上投資成本相對提高，報酬率也相對降低，本重利輕，不建議再做為投資標的。

但資深分析師謝逸文持不同看法，他建議參加台積電除息，以過往經驗，台積電如有遇到產能利用率下滑，到最後產能缺口都會填滿，只有價格及毛利率問題，並不會有利用率過低問題，加上明年疫情應會加速趨緩，各式消費性電子都會回溫，對所有電子產業不應該看淡。

( 中時新聞網 吳美觀)