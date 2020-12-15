12/16盤前掃描》10檔景氣概念股 外資惜售
年底適逢外資放假及美國疫情緊張，外資連五日賣超台股，拖累台股壓回整理，所幸15日守住萬四關卡。專家表示，投資人可留意外資特別逆勢加碼及續抱的個股。
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2021景氣穩健股 外資連5買
時序進入年底法人結帳，遭遇獲利回吐賣壓，但2021年全球經濟景氣回溫，全球股市仍有高點可期，投資人可留意外資逢震盪穩健持有的個股…閱讀全文
谷月涵示警 台股進入投機期
全球量化寬鬆的資金太多，資金持續流進台灣，股市呈現在投機區間繼續上漲，而今年來的疫情激化出兩大議題…閱讀全文
美股︱蘋果強漲5% 那指收盤刷新高
據日媒報導，受惠疫情下宅經濟需求激增，蘋果已對供應商提出要求，明年上半年將iPhone產量拉高到9,500萬至9,600萬支…閱讀全文
半導體資本支出概念股 6檔看旺
全球半導體設備市場持續走強，除了同時由半導體前段和後段設備需求成長所帶動外，2021年和2022年也可望在5G和高效能運算等應用需求支持下延續增長態勢…閱讀全文
鎳價創14個月新高 鋼鐵股成頂梁柱
受惠原物料族群全面走高，鎳、廢鋼及鐵礦砂價格齊揚。加上鋼鐵族群過去較不受資金關注，仍維持低基期、籌碼乾淨優勢…閱讀全文
OPEC、IEA調降明年需求增幅 油價震盪
IEA認為，即使有疫苗能控制疫情，讓陸上運輸的燃料需求回復至去年水準，但明年航空業的燃料需求仍然疲弱…閱讀全文
劉憶如：K型復甦、美元疲弱 明年二大挑戰
美元今年來跌幅達12％，美國聯準會還在無上限發鈔票，加上美國政府財政困窘、債台高築，「美元地位是否動搖」成為2021年需要非常注意的議題 …閱讀全文