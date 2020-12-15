台積電連三黑K 棄息賣壓出籠

台積電將於17日配息2.5元，但隨著股價在高檔，再加上蘋果砍單的雜音出現，股價連3日下殺黑K棒，棄息賣壓出籠，股價從日前盤中歷史新高525元，昨（15）日最低跌落至504元作收，年底結帳與棄息賣壓齊出。由於今日是參與台積電的最後一天，股價能否守住500元大關市場高度關注。



台新投顧總經理李鎮宇及統一投顧董事長黎方國都認為，台積電「會填息」，黎方國認為，台積電今日不管小漲或小跌都可以參與除息，大跌更是最好參與除息買點，李鎮宇持相對保守看法，他表示，最近外資休息，有可能先短暫貼息再填息。



外資對台積電連五日賣超，15日賣超8,008張，連五賣達43,296張，不過，投信為內資最佳代表，則出現連11買，合計買超9,673張，相對外資的賣盤，買盤仍較為疲弱。



台積電近日股價跌不停，昨日收504元下跌4元，若今日續跌，將面臨500元關卡保衛戰，即使如此，台積電目前股價在500元以上，可望以歷史最高參考價除息。



依證交所官網公告，台積電目前殖利率降至1.88％，市場人士表示，相較過去台積電現金殖利率在3～3.5％以上，即使改採季季配後也有2％以上，目前不到2％，讓追求穩定股息的投資人卻步，造成連日來棄息賣壓沈重。



台積電大跌，也引發台積電大聯盟同步重挫，通嘉亮燈跌停、光罩、漢磊、迅得、弘塑、中美晶、旺矽、世界等都大跌3～8％以上，半導體族群成為弱勢股。



李鎮宇指出，今年來外資累計賣超再度擴大為6,000億元，明年勢必回補，而回補重點一定是半導體股，加碼半導體股一定以台積電為主，預期年底長假後，外資買盤就會歸隊，即使短線出現貼息，對填息行情仍不悲觀；而若疫情再度爆發，美國封城，則外資可能12月底就回來了。