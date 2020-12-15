12月15日一分鐘強弱勢股
12月15日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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南緯(1467)
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9.97
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疫情隱憂再起，隔離、防護衣需求增溫，外資反手大力敲進
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天鈺(4961)
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9.95
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受惠顯示器驅動IC與快充IC出貨暢旺，11月獲利亮眼
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位速 (3508)
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9.92
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三大法人終結連兩日賣超，多頭氣盛，股價沿五日線上攻
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青雲(5386)
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9.89
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比特幣漲勢強勁，激勵概念股大舉吸金，續創波段新高
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安普新(6743)
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8.33
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明年業績看望，蜜月行情延燒，外資連兩日加碼敲進
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普誠(6129)
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7.73
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多方買盤力拱，股價連三日跳高，KD指標高檔鈍化
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華航(2610)
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6.36
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第四季進入貨運旺季，明年疫苗問世可望帶動營運轉機
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燁輝(2023)
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6.32
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國際鐵礦砂價格大漲，業者陸續調漲產品報價，帶動營運表現
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久裕(4173)
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4.86
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疫情衝擊再起，買盤重回防疫概概念股，股價帶量收復月線
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鈺德(3050)
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4.58
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跨足太陽能電廠以及文創事業，轉型效益顯現，連兩日收紅
製表：陳昱光
12月15日一分鐘弱勢股
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名稱
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跌幅(%)
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弱勢原因
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通嘉(3588)
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9.92
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遭列警示股，調節賣壓湧現，股價跌落五日均線之下
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鈺邦(6449)
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9.86
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股價衝高續航力道不足，KD指標下彎，外資逆勢加碼
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金麗科 (3228)
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9.85
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高檔調節壓力沉重，帶量跌破跳空缺口，失守10日均線
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杰力(5299)
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9.62
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外資連兩日減碼，獲利賣壓湧現，長黑K回吐前日漲幅
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富鼎(8261)
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9.62
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資金輪動快速，短打買盤了結，下檔測試月線支撐
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晶心科(6533)
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9.15
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RISC-V題材熄火，股價短線急漲引爆高檔調節壓力
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大中(6435)
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8.24
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MOSFET族群遭拋售，外資反手賣超，KD指標向下
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偉詮電(2436)
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8.14
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結帳壓力浮現，股價跌落五日均線，11月自結獲利亮眼
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耀登(3138)
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7.99
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電子股成資金了結目標，蜜月行情失靈，股價震盪回檔
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光罩(2338)
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7.61
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市場追高意願不足，短線急漲獲利回吐，三大法人大舉倒貨
製表：陳昱光
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