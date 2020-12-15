12月15日一分鐘強弱勢股

12月15日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

南緯(1467)

9.97

疫情隱憂再起，隔離、防護衣需求增溫，外資反手大力敲進

天鈺(4961)

9.95

受惠顯示器驅動IC與快充IC出貨暢旺，11月獲利亮眼

位速 (3508)

9.92

三大法人終結連兩日賣超，多頭氣盛，股價沿五日線上攻

青雲(5386)

9.89

比特幣漲勢強勁，激勵概念股大舉吸金，續創波段新高

安普新(6743)

8.33

明年業績看望，蜜月行情延燒，外資連兩日加碼敲進

普誠(6129)

7.73

多方買盤力拱，股價連三日跳高，KD指標高檔鈍化

華航(2610)

6.36

第四季進入貨運旺季，明年疫苗問世可望帶動營運轉機

燁輝(2023)

6.32

國際鐵礦砂價格大漲，業者陸續調漲產品報價，帶動營運表現

久裕(4173)

4.86

疫情衝擊再起，買盤重回防疫概概念股，股價帶量收復月線

鈺德(3050)

4.58

跨足太陽能電廠以及文創事業，轉型效益顯現，連兩日收紅

製表：陳昱光

12月15日一分鐘弱勢股

名稱

跌幅(%)

弱勢原因

通嘉(3588)

9.92

遭列警示股，調節賣壓湧現，股價跌落五日均線之下

鈺邦(6449)

9.86

股價衝高續航力道不足，KD指標下彎，外資逆勢加碼

金麗科 (3228)

9.85

高檔調節壓力沉重，帶量跌破跳空缺口，失守10日均線

杰力(5299)

9.62

外資連兩日減碼，獲利賣壓湧現，長黑K回吐前日漲幅

富鼎(8261)

9.62

資金輪動快速，短打買盤了結，下檔測試月線支撐

晶心科(6533)

9.15

RISC-V題材熄火，股價短線急漲引爆高檔調節壓力

大中(6435)

8.24

MOSFET族群遭拋售，外資反手賣超，KD指標向下

偉詮電(2436)

8.14

結帳壓力浮現，股價跌落五日均線，11月自結獲利亮眼

耀登(3138)

7.99

電子股成資金了結目標，蜜月行情失靈，股價震盪回檔

光罩(2338)

7.61

市場追高意願不足，短線急漲獲利回吐，三大法人大舉倒貨

製表：陳昱光

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工商時報 陳昱光

證券產業新聞中心-證券組