先騙線再大逃殺 散戶小心明尾盤恐怖黑手

紐約疫情升溫恐將二度封城，美股道瓊周一應聲走跌，台股今開「騙線」三點高盤，早盤翻黑下挫，電子、金融權值股全倒地，隨著賣壓逐漸出籠後，加權指數跌幅擴大，摜破 14100 點及 10 日線支撐，下跌 142 點，收在14068點，成交值為約2730億元，三大法人合計賣超 208.63 億元，其中外資賣超165億元，為連續 5 個交易日賣超；投信也終止連 6 買，轉為賣超1.8億元；自營商同樣賣超41.62億元。

晶圓代工台積電、聯電持續遭到調節；金融股再度成為空方狙擊標的，盤面上，僅日月光投控、中租 – KY、智邦、巨大、宏碁、上銀等權值股仍表現強勢。航空雙雄積極搶攻疫苗配送及空運市場商機，帶動股價走堅，華航一度亮燈漲停，長榮航早盤也漲逾 8%，但盤中漲幅均收斂。

美股回檔整理，台股指數跌破短期均線，技術面進一步轉弱，台指期在明（16） 日進行結算，尾盤可能出現劇烈波動。

周三結算過後，周四是自11月2日上漲以來第34天變盤日，預期經過自上週四以來5天的整理修正，應可出現反彈，但力道視台積電等權值股表現，不過下周面臨外資耶誕節長假，量能會萎縮，攻堅力道恐不足是一大隱憂，建議投資人操作策略上不宜買太多太廣，謹慎選股為第一優先！

（本文作者為摩爾投顧分析師黃冠華）

※免責聲明：本文為作者觀點，不代表本網站立場，也非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。

（中時新聞網 名家專欄》文、分析師黃冠華、編輯、 吳美觀）

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