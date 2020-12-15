台股2021美好或慘烈？專家們這樣說

台新投顧總經理李鎮宇今天出席北威冬季「2021年全球經濟的機會與挑戰」論壇，李鎮宇認為，明年疫苗會是戰略物資，今年有台積電（2330）助台股漲2成，去除台積電只有漲8％。今年價值型股票顯得「沒有價值」，而疫苗問世後，資金可能重新配置，明年傳產的企業獲利年增將達5～6成，明年油價將持續走高。

萬寶投顧董事長朱成志則看好明年美國小型股票型基金的表現；至於台股，他分享台股30年前台股在創12,682之後出現「雙折回」重挫8成，回到2,485點；而今年台股終於突破30年新高，但新台幣大升，外資賣超6,000億元，在這樣的情境下，明年台股可能非常美好，但也可能是拉回慘烈修正。

李鎮宇和朱成志都認為，明年台積電的漲幅無法再複製今年的經驗，投資人可以預期明年的台股會投資多樣化。

朱成志表示，台股2種波浪的可能性：一、末升段若在12,197點結束，漲73個月接下來邪惡第五波「雙折回」。A波8,523點，B波14,427點，但B波不超過末升段的16％，而目前已經超過了。

第二種波浪圖，若6,609至12,197才是主升段的結束，一共上漲98個月，第四波跌至8,523點，末升段才剛開始上漲。這次台股突破30年前的16％漲幅，已經突破了多空考驗點14,158，不排除這波台股可能是第二種波浪，也就是更大的多頭！

（時報資訊 任珮云）

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