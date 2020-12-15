3大法人賣超208億 台股回測萬四大關

賣壓湧現 台股收跌142點回測萬四大關

台股今天盤中賣單急殺，電子與金融股跌勢加深，指數翻黑一度重挫157點，回測「萬四」大關，終場收在14068.52點，下跌142.53點。分析師認為，外資賣壓導致盤勢波動，需讓籌碼適度沉澱。

台股今天早盤開低走高，一度翻紅來到14256.55點，但電子股賣壓加重，加權指數隨之翻黑，連續跌破14200點、14100點關卡，終場收在14068.52點，下跌142.53點，跌幅1%，成交值新台幣2730億元。電子股跌1.14%，金融股跌1.11%。

蘋概股三大指標同步收黑，鴻海跌0.68%，收87.1元；台積電跌0.79%，收504元；股王大立光跌1.23%，收3225元。

iPhone代工廠緯創印度廠暴動，今天股價跌3.22%收30.05元；其他蘋果代工廠和碩、廣達下跌3.3%、2.88%，收在67.3元、77.6元。

金融股走勢疲弱，富邦金跌3.07%收45.85元；國泰金跌1.67%收41.1元；兆豐金跌0.85%收29.05元。

倫元投顧分析師陳學進說，今天整體盤勢劇烈震盪，最近外資開始出現賣壓，代表耶誕節長假模式即將來臨。在外資賣超壓力下，近期台股盤勢波動，需要休息震盪整理，讓籌碼適度沉澱。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.43%、食品股跌0.3%、塑化股跌0.94%、紡織股跌0.78%、機電股跌1.15%、造紙股漲1.84%、營建股跌0.55%、金融股跌1.11%。

委買張數1620萬2813張，委賣張數1329萬7205張，成交張數878萬6929張。

收盤時上漲134家，下跌757家，持平67家。

成交量前5名個股為群創、長榮、華航、富邦VIX、聯電。

漲幅前5名個股為誠創、中福、南緯、千興、天鈺。

跌幅前5名個股為淘帝-KY、通嘉、鈺邦、富鼎、晶心科。

三大法人賣超台股208.63億元

台股今天跌142.53點，收在14068.52點，成交值新台幣2730.17億元。三大法人同步賣超，合計賣超208.63億元。

自營商賣超41.63億元，投信賣超1.8億元，外資及陸資賣超165.2億元。

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