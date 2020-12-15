上市、櫃企業營運快報

今（12/15）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.科技大廠砸錢投資研發不手軟，對於來自民間、學生等創新也積極發掘，相信「高手在民間」，期望用新科技激盪出的火花，讓生活更加便利。

包括三星「Solve for Tomorrow」、聯發科(2454)「智在家鄉」以及高通「台灣創新競賽」等就是秉持該理念，在台灣挖掘出更多創意，且透過大企業的肯定，也可以幫助獲肯定的創新思想步入商轉，讓科技站在巨人的肩膀上可以更有效的發揮。

聯發科「智在家鄉」邁入第三屆，上周也舉辦頒獎典禮，董事長蔡明介也親自出席該活動，展現對於創新團隊的肯定，至於高通「台灣創新競賽」則在今年舉辦第二屆，11月頒獎也透過線上舉辦，至於台灣三星電子首屆「Solve for Tomorrow」也在昨日順利落幕，9組參賽隊伍作品從超過150件的創意提案中脫穎而出，抱走總獎額破百萬的豐富獎金與獎品

2.永信建設(5508)昨日標下高雄鳳山區建軍段2筆土地地上權，面積合計達3980.64坪，計劃將興建116戶透天型住宅及店鋪，2023年上半年完工以成屋銷售。

3.美國疫情雖然持續延燒，但美國房地產新屋開工率、消費者居家時間變長，用政府發放補助金購買電動工具修繕房屋，客戶持續追加訂單，造就巨庭機械自動刨木機外銷美國訂單持續增溫，前11月合併營收20.57億元，由負轉正成長1.83％，今(15)日下午舉行法說會，說明未來營運展望。

4.台灣三星宣布，原台灣三星總經理李大成（Dustin Lee）應企業運籌需求，將升任三星行動通訊事業部產品行銷策略處大中華地區負責人，台灣三星總經理將由鄭泳煥（Kevin Jung）接任。

5.國際鎳價原料持續走強，LME期鎳價格漲到逾一年新高，隨著主要原料價格攀高，預期上游不鏽鋼龍頭廠燁聯（9957）明年1月盤價可望調漲，延續漲勢。

美國開始接種COVID-19疫苗，市場認為對全球經濟成長提供助益，拉抬金屬需求，激勵基本金屬期貨上漲；LME期鎳上漲306美元，成為每公噸17590美元，創近14個月新高。

隨著鎳價續漲，預期不鏽鋼價有機會調漲，也對於新鋼（2032）、允強（2034）、彰源（2030）、運錩（2069）等下游業者第四季至明年第一季營運有利。

6.創意(3443)第四季在NRE強勁成長下，單季營收可望有雙位數季增幅度，季營收有機會挑戰歷史新高，展望2021年，5G、AI、CoWoS等科技趨勢將扮演創意成長動能，創意今股價逆勢抗跌，盤中漲幅逾1%，股價最高達326元，持續朝向5日線、月線靠攏。

7.汽車零配件大廠東陽儘管因缺櫃、缺艙位、運費高漲加上新台幣升值，造成11月匯兌損失，不過11月稅前淨利仍月增11%，今年前11月自結累計稅前淨利新台幣8.62億元，每股稅前純益1.56元。

8.交通部觀光局日前評選2022、2023兩年台灣燈會的舉辦縣市，評選結果本周提報交通部。交通部15日證實，本案已獲部長林佳龍簽核，由高雄市、台北市分別獲得2022、2023年台灣燈會舉辦縣市的第一優先序位。全案待報行政院核定後，將成為高雄市繼2002年、台北市自2000年後，台灣燈會睽違逾20年再度重返北高兩市。