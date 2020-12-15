今日焦點股 重點摘要

今（12/15）日熱門焦點股如下：

（1）外資與自營商等市場大咖，極短線在台股見紅就砍，包括被動元件、MOSFET、PCB與矽晶圓等股，今在國巨、華新科、環球晶、中美晶、台勝科、南電、景碩、大中、富鼎、杰力與尼克森等該等族群指標股同步走疲下，使大盤低氣壓籠罩。

不過，由於基本面正向格局未改變，且新冠疫苗將陸續出爐，使歐美疫情將有所掌控下，使該等類股短線拉回，仍暫看技術面修正，因為短期的波段漲幅多滿大，近期適度向下整理，仍有利波段運作，逢低值持續追蹤。

目前看起來，被動元件、MOSFET與矽晶圓的供需市場，仍相對吃緊，且報價看漲，即便新冠肺炎疫情，在近期似有捲土重來之勢，但與去年上半年比較，負面影響將愈趨式微，該等類股的後市不必過分悲觀。（數位編輯）

（2）台積電ADR、聯電ADR小幅漲跌，台積電(2330)開低後一度翻紅，台股同步小漲。台積電預計本周四(17日)除息，自上周以來股價持續震盪整理，除息表現受到高度關注。

晶圓代工產能吃緊到明年，雖外資里昂示警，A14晶片砍單後，要特別留意整體電子供應鏈是否產生漣漪效應，但其他外資都仍看好台積電後市。

里昂提出蘋果A14應用處理器晶片砍單消息，但摩根大通證券最新指出，台積電5奈米下滑是季節性因素，並強調半導體鏈未來幾個月動能依舊強大。

晶圓代工廠力積電董事長黃崇仁也看好明年下半年半導體產業景氣可望向上躍升，期望明年每股純益可望挑戰世界先進。

台積電ADR、聯電ADR不同調，台積電ADR微跌0.45%，聯電ADR小漲1.23%，但今早以台積電表現較佳；台積電開低1元為507元後翻紅。聯電開低後持續震盪，早盤多為小跌。

台積電預計本周四(17日)除息，配發今年第二季度的2.5元股利，為首度於股價衝500元高價後進行除息，受到關注。（時報資訊 沈培華）

（3）盤中熱門焦點股：

1.南亞科(2408)：昨外資擴大回補買超2446張，拉升今早股價開低走高近2%。

2.燁輝(2023)：鋼價漲聲不斷，不理外資連日賣超，今早股價快攻漲停13.9元。

3.燁興(2007)：產業向好，外資連日買超、線型上揚，早盤股價觸及漲停。

4.中鴻(2014)：接單暢旺，Q4業績衝，不甩外資昨賣超逾萬張，今早股價仍續漲近5%。

5.倉佑(1568)：昨獲外資反手買超134張，激勵盤初股價彈升逾3%，躍過5日線。

6.興能高(6558)：產能滿載，法人看到明年Q1淡季不淡，測試50.5元上方有守後，多方放手一攻，早盤勁揚3%。

7.貿聯-KY(3665)：受惠特斯拉拚增產，可望帶動拉貨潮，股價跟隨營運增溫，走高1.5%蓄勢拚回250元。

8.欣興(3037)：三大法人齊偏多，昨日合計買超近6800張，早盤成功突破前高，蘊釀反攻格局。

9.日勝生(2547)：小碧潭商場24億轉手京站實業，營運吃補，早盤上漲逾1%，再朝12元靠攏。

10.台玻(1802)：外資連2日買超合計近6000張，今早上跳3%跨過18.5元，有意戰前高。

11.弘塑(3131)：權王為業績撐腰+回檔幅度已深且未再破底，早盤反彈2%以上，拚拿回5日線。

12.華航(2610)：首架777F貨機完成整備，且迎接疫苗配送，開盤10分鐘即爆5萬張人氣，衝上漲停天花板價。

13.裕民(2606)：看好明年散裝業景氣，新船加入，年添數百萬美元獲利，早盤帶量走揚近3%。

14.陽明(2609)：貨攬再喊漲價，股價昨攻漲停後不停歇，晨盤一度觸及16.5元，日日寫高點，維持近7%漲幅。

15.長榮航(2618)：疫苗佳音高歌，客運營收回籠可期，航空雙雄再度高飛，股價高漲逾7%。

16.智原(3035)：外資止步5連賣，投信也加入力挺行列，早盤挾量反彈上攻逾3%。

17.青雲(5386)：比特幣漲勢發酵，早盤觸及漲停，改寫前高。

18.圓剛(2417)：疫情延燒，視訊商機仍在，外資連2日買超。早盤漲逾2%，收復周線。

19.宏碁(2353)：電競座艙獲獎，早盤漲逾2%，收復短均。

20.系微(6231)：搶攻5G市場有成，外資昨轉買超，早盤漲逾5%，超越季線。

21.元晶(6443)：接獲大單，明年營收俏，晨盤跳漲5%，彈上月線。

22.安集(6477)：昨獲外資買超1482張，晨盤放量走揚3%，站穩各均線。

23.明基材(8215)：業績看俏，近日獲外資偏多操作，晨盤一度攀揚2%，重返五日線。

24.中美晶(5483)：投信作帳股迎聖誕紅，晨盤挾量攀揚2%，屹立高檔。

25.群創(3481)：玻璃基板缺貨效應，獲投信連11買力挺，晨盤衝上14.65元波段高後打回平盤附近整理。

26.利奇(1517)：自行車市熱，業績看俏，早盤漲逾4%，攻克10日線、月線。

(時報資訊)

（4）營建股周二由中小型股打頭陣，國揚(2505)、名軒(1442)、日勝生(2547)、欣陸(3703)攻高逾1%；營建F4的興富發(2542)、華固(2548)、遠雄建(5522)、長虹(5534)則顯疲態，僅興富發走揚來到45元附近，其餘3檔弱勢震盪。

因央行祭出四大選擇性信用管制措施，愛山林(2540)重傷自82.9元摔到70元之下，近來利空漸鈍化股價在66.5元形成支撐，多方有意整軍反攻，但政策面不利股價，上周五上攻至73.1元後反而逢高求現賣單出籠，使得股價再度壓回70元之下，目前只能休息等待時機再求表現，今早守在平盤。

營建股面臨政策逆風，股價動盪，然而部分有業績基本面撐腰、股利政策穩健、未來幾年業績成長動能維持高檔的個股，震盪之後仍有可為。

據統計，累計今年前11月營收，遠雄建238.1億元、興富發217.63億元、冠德200.45億元，分居最高營收前三名，竄升「200億俱樂部」。

遠雄建今年營收「超車」興富發，明年業績不看淡；冠德則是首度進前三名榜單，第四季仍有個案完工交屋，全年獲利可望挑戰六年最高；興富發明年交屋進入爆發期，可望重新奪回營收王寶座。

雖然政府打炒房，但政策不影響自住買盤，加上低利誘因，整體看來房市景氣仍佳，促使業者積極獵地亦讓地上權買氣大增，國產署今年地上權標售平均標脫率約50%，追平2012年紀錄，並列有統計以來新高。（時報資訊 張嘉倚）

（5）今早太陽能股表現相對強勢，鍍鋅烤漆鋼捲大廠燁輝(2023)今年積極布局綠能事業，推出高耐腐蝕的相關運用鋅烤漆鋼等多項產品，搶攻各式太陽能光電支架市場，明年可望挹注營運，帶動今早股價表現相對強勁。

展望明年，公司看好太陽能光電支架接單暢旺，明年出貨噸數將可倍增，成為一大營運動能。燁輝太陽能光電產品去年銷售約7.5萬噸，今年受疫情影響，預估出貨僅3.5萬噸，就目前接單狀況來看，明年出貨可望超過10萬噸。

受惠鋼鐵產業市況復甦，加上業外有處分土地利益加持，燁輝第三季轉盈，並帶動前三季轉盈，每股淨利為0.16元。展望第四季，鋼市旺季來臨，燁輝內、外銷接單情況轉好，加上鋼價上揚，可望持續獲利。

燁輝前三季合併營收391.33億元，營業淨利6.15億元，歸屬於母公司淨利3.06億元，每股淨利為0.16元。

隨著鋼市好轉，內外銷接單順暢，價格調漲，燁輝第三季本業獲利明顯成長，且處分土地利益挹注，整體第三季成功轉虧為盈。在本業獲利增長加上業外改善，第三季EPS約為0.6元。

展望第四季，鋼市旺季來臨，燁輝內、外銷接單情況轉好，加上鋼價上揚，若轉投資事業表現持穩，第四季仍可獲利。

公司日前公布，持續活化公司資產，出售屏南工業區土地，預計處分利益約5.38億元。燁輝再度處分土地，1日公告指出，決議出售屏南工業區土地，交易總金額6.99億元，預計處分利益約5.38億元。若以股本189.05億元估算，可望貢獻每股純益約0.28元。（時報資訊 沈培華）

（6）華航訂購6架貨機，其中3架將在明年陸續加入運輸行列，在疫苗配送及空運需求大增下，有望創造更多貨運收入。華航早盤一度奔漲停至新台幣12.1元，長榮航高點至14.6元。

華航昨天公布777F雙引擎全貨機，華航說明，訂購6架777F貨機預計在今年至2023年間完成交機，首架777F貨機已在12月1日抵台，明年1月底前將再交付2架。由於具備省油高效能的優勢，將成為華航機隊生力軍。

值得注意的是，在這3架777F貨機投入後，將大增華航貨運運能，華航指出，後疫情時代，華航貨機機隊規模將達21架，預期在疫苗配送及市場對航空貨機需求急迫下，為華航貨運創造更多的現金收入。

另一方面，武漢肺炎疫情對航空產業的衝擊超出預期，交通部長林佳龍昨天說，再向行政院爭取250億元，提供航空產業貸款，交通部將幫忙信用擔保，但無利息補貼，利息由業者負擔。（中央社）

（7）日系外資針對南亞(1303)出具最新研究報告，看好南亞儘管化工產品持續呈現供過於求，但因為疫情將持續推動5G建設，使得電子材料需求將在短期內繼續推動南亞的核心利潤，故南亞評等由中立調升到買進、目標價由58.1元調升到79元。

日系外資表示，南亞今年前三季持續實現了優於同業的核心利潤增長，主要是來自於5G所帶動電子材料的強勁需求足以抵消而疲弱的乙二醇(MEG)，隨著新冠肺炎尚未在全球完全有效控制下，5G的布建也持續積極。

相信強勁的電子材料需求將在短期內繼續推動南亞的核心利潤，將評等由中立調升到買進、目標價由58.1元調升到79元。

日系外資表示，看好南亞的利潤在歷經連續兩年的下滑後，將會在2011年出現強勁成長，主要因為疫情帶動居家辦公的趨勢，將加速5G建設，南亞強勁的電子材料業務將抵消其化工業務疲弱。

南亞則表示，電信營運商加速5G網通設備建置、人工智慧與高效運算發展快速、電腦及遊戲機銷售成長，使ABF載板供給持續吃緊，另外，汽車市場回溫，且受疫情影響，宅經濟與遠距教學需求旺盛，遊戲機、筆記型電腦銷售強勁。

同時，環氧樹脂風下游風電應用銷售暢旺，加上韓系同業火災事故，推升材料市場價格漲勢，帶動電子材料營運穩定成長，看好第四季電子材料營收將相較第三季增加，整體來說，南亞預估第四季合併營收較去年同期及第三季皆小幅成長。（時報資訊 王逸芯）

（8）創意(3443)第四季在NRE強勁成長下，單季營收可望有雙位數季增幅度，季營收有機會挑戰歷史新高，展望2021年，5G、AI、CoWoS等科技趨勢將扮演創意成長動能，創意今股價逆勢抗跌，盤中漲幅逾1%，股價最高達326元，持續朝向5日線、月線靠攏。

創意第四季營運將強勁復甦，NRE(委託設計)入帳仍是主要動能，包括SSD、5G、AI、digatal camera、Networking等專案，至於ASIC(客製化晶片)量產將個位數下滑，毛利率在擺脫光罩認列成本的影響下將強勁復甦，預估單季營收將有雙位數季增幅度，季營收有機會挑戰歷史新高。

整體來說，法人表示，創意今年展望大致不變，營運雙位數成長，NRE的成長性超過30%，主要反應先進製程與先進封裝的強烈需求。

展望長線，5G、AI、CoWoS等科技趨勢將扮演創意2021年成長動能，長線營運展望樂觀，在5G領域，創意主要跟歐系以及韓系設備服務商合作，提供5G基站所需的相關ASIC，且開案量持續上升。

再者，創意AI ASIC在歷經多年深耕下，今年有兩個專案進入小量生產階段，預期2021年貢獻將持續放大；另外，2020年創意跨入CoWoS相關封測工程服務領域，未來隨著台積電(2330)將擴充CoWoS產能，將挹注創意營運與成長動能。（時報資訊 王逸芯）