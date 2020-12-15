大咖如骨牌全倒 11檔昂首闊步衝漲停

台股今（15日）加權股價指數收盤報14,068.52點，跌142.53點，跌幅1.00%，成交量為2,730.17億。

據業內初步統計，上市、櫃股票計誠創、中福等11檔強勢漲停板，表現搶眼。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅5%以上的有10檔，前10名為誠創 (3536)、中福 (1435)、南緯 (1467)、千興 (2025)、天鈺 (4961)、巨騰-DR (9136)以上皆漲停，另還有安普新 (6743)、燁興 (2007)、華航 (2610)、燁輝 (2023)。

今日有34檔超過5％跌幅，跌幅前10名淘帝-KY (2929)、通嘉 (3588)、鈺邦 (6449)、富鼎 (8261)、晶心科 (6533)、悅城 (6405)、偉詮電 (2436)、耀登 (3138)、光罩 (2338)、華上 (6289)。

上市成交量前10名個股有群創 (3481)、長榮 (2603) 、華航 (2610)、聯電 (2303)、友達 (2409)、陽明 (2609)、長榮航 (2618)、中鴻 (2014)、彩晶 (6116)、華邦電 (2344)。

上櫃有9檔5％以上漲幅，其中前10名為位速 (3508)、青雲 (5386)、元隆 (6287)、富致 (6642)、夠麻吉 (8472)以上皆漲停，另還有風青 (2061)、普誠 (6129)、陸海 (5603)、宏易創新 (4530)、久裕 (4173)。

今日上櫃有46檔股票有5％以上的大跌，前10檔金麗科 (3228)、杰力 (5299)、寶碩 (5210)、研通 (6229)、訊達 (6140)、其祥-KY (1258)、桓鼎-KY (5543)、大中 (6435)、友威科 (3580)、大學光 (3218)。

上櫃成交量前10名為凱崴 (5498)、精材 (3374)、合晶 (6182)、均豪 (5443)、建錩 (5014)、中美晶 (5483)、旺玖 (6233)、威剛 (3260)、元太 (8069)、普誠 (6129)。

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