12/15盤前掃描》缺貨效應 面板雙虎出閘
市場看好明年上半年面板廠獲利攀高，帶動面板類股股價周一逆勢走揚，群創盤中一度觸及漲停，股價寫下近三年來高點，友達股價則是逼近五年來高點。
工商時報為您精選今日不得不知的國內外要聞，讓您在開盤前掌握先驅。
玻璃基板缺貨效應 面板雙虎股價躍高
在桌上型顯示器面板方面，NEG玻璃供給影響的產品集中在IPS與入門的19.5吋TN產品上，這些規格產品的報價漲幅將擴大…閱讀全文
台積多空 外資吵翻天
A14晶片砍單後，要特別留意整體電子供應鏈是否產生漣漪效應，有趣的是，產業漣漪效應還未發酵，倒是先激起法人熱議陣陣漣漪…閱讀全文
鋼筋大廠調漲 漲幅近年最凶
鋼廠反映原料成本上升，但以國際鐵礦和廢鋼原料價格短期內漲勢仍未停止的跡象來看，這波鋼筋價格可望站穩…閱讀全文
鋼價大漲 16檔鋼鐵股勢不可擋
大型權值股熄火休息，中小型族群接棒走強，資金持續在落後補漲的族群中流動，預料至今年年底前，此一趨勢不致改變，鋼鐵股應該還有高點可期…閱讀全文
材料大廠默克 加碼投資台灣
今年默克在台推動半導體沉積材料生產、以及精準醫療的合作案，新任董座李俊隆14日強調，默克在台灣的投資還會持續增加…閱讀全文
美股︱紐約恐陷封城危機 道指變臉挫184點
美國新一輪紓困方案難產已久，美國兩黨議員周一公布規模9,080 億美元的紓困計畫，但將該計畫拆成兩個方案，預計將各自表決…閱讀全文
緯創印度廠暴動 估損失16億
緯創此回在暴動事件中約有數千支iPhone遭竊，加上廠區內辦公室、硬體設備等受到破壞的初步損失評估，約43.7億盧比，約合新台幣16億元…閱讀全文