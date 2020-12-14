12月14日一分鐘強弱勢股
12月14日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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威致(2028)
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9.97
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為電爐鋼筋廠，11月合併營收8億元、年增7%
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天鈺(4961)
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9.96
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為顯示器驅動與電源管理IC廠，11月EPS 1.03元
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台揚(2314)
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9.94
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傳贏富士通與啟碁，取得Dish Network 5G訂單
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大中(6435)
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9.91
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筆電、平板、伺服器需求大增，MOSFET產品將漲價
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富鼎(8261)
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9.90
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晶圓代工吃緊，MOSFET產品2021年報價看漲
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系微(6231)
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9.90
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宏碁5G運算平台的筆電採用系微的韌體解決方案
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陽明(2609)
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9.85
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遠東到歐周線運價創新高、美洲線續揚，對陽明營運幫助頗大
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撼訊(6150)
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9.63
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比特幣價格暴漲將挑戰2萬美元，激勵概念股大漲
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長榮(2603)
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8.47
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受惠歐洲及北美航線運價頻頻走強，因漲勢看俏，資金再度回流
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四維航(5608)
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8.32
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預期原物料行情暢旺，BDI指數上揚，帶動散裝航運市場
製表：王淑以
12月14日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢因素
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晶心科(6533)
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9.98
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為嵌入式CPU IP供應商，11月營收創新高，利多出盡
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精材(3374)
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6.38
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3D感測及CMOS影像感測器出貨旺季，漲多拉回
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凱羿-KY(2939)
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6.12
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遭詐騙等疑慮未除，驚爆內控重大缺失，遭打入全額交割股
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南帝(2108)
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4.64
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新冠肺炎疫情帶動醫療手套需求大爆發，惟預期需求下滑
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十銓(4967)
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4.52
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為記憶體模組廠，11月營收5.56億元，年減18.2%
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力旺(3529)
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4.25
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與聯電開發安全嵌入式快閃記憶體解決方案，但漲多休息
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豪展(4735)
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3.77
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新冠肺炎疫苗將施打，受惠股的利多轉淡，遭市場拋售
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上銀(2049)
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3.49
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進軍高端醫療市場，開發內視鏡扶持機器手臂，股價平淡
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富邦媒(8454)
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3.48
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為電商購物平台，因疫情為受惠股，但新冠肺炎疫情有望止穩
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力麗(1444)
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3.07
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打入AirPods Max供應鏈，股價漲多回檔修正
製表：王淑以
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