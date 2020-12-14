12月14日一分鐘強弱勢股

12月14日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

威致(2028)

9.97

為電爐鋼筋廠，11月合併營收8億元、年增7%

天鈺(4961)

9.96

為顯示器驅動與電源管理IC廠，11月EPS 1.03元

台揚(2314)

9.94

傳贏富士通與啟碁，取得Dish Network 5G訂單

大中(6435)

9.91

筆電、平板、伺服器需求大增，MOSFET產品將漲價

富鼎(8261)

9.90

晶圓代工吃緊，MOSFET產品2021年報價看漲

系微(6231)

9.90

宏碁5G運算平台的筆電採用系微的韌體解決方案

陽明(2609)

9.85

遠東到歐周線運價創新高、美洲線續揚，對陽明營運幫助頗大

撼訊(6150)

9.63

比特幣價格暴漲將挑戰2萬美元，激勵概念股大漲

長榮(2603)

8.47

受惠歐洲及北美航線運價頻頻走強，因漲勢看俏，資金再度回流

四維航(5608)

8.32

預期原物料行情暢旺，BDI指數上揚，帶動散裝航運市場

製表：王淑以

12月14日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢因素

晶心科(6533)

9.98

為嵌入式CPU IP供應商，11月營收創新高，利多出盡

精材(3374)

6.38

3D感測及CMOS影像感測器出貨旺季，漲多拉回

凱羿-KY(2939)

6.12

遭詐騙等疑慮未除，驚爆內控重大缺失，遭打入全額交割股

南帝(2108)

4.64

新冠肺炎疫情帶動醫療手套需求大爆發，惟預期需求下滑

十銓(4967)

4.52

為記憶體模組廠，11月營收5.56億元，年減18.2%

力旺(3529)

4.25

與聯電開發安全嵌入式快閃記憶體解決方案，但漲多休息

豪展(4735)

3.77

新冠肺炎疫苗將施打，受惠股的利多轉淡，遭市場拋售

上銀(2049)

3.49

進軍高端醫療市場，開發內視鏡扶持機器手臂，股價平淡

富邦媒(8454)

3.48

為電商購物平台，因疫情為受惠股，但新冠肺炎疫情有望止穩

力麗(1444)

3.07

打入AirPods Max供應鏈，股價漲多回檔修正

製表：王淑以

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工商時報 王淑以

證券產業新聞中心-證券組