台積、聯電兩樣情 台積電17日除息聚焦

台積電ADR、聯電ADR各下跌0.19、2.29％，台積電（2330）開低4元為512元壓抑台股開低，聯電（2303）開平走低，盤中一度跌至44.6元，隨後跌幅縮減，進而翻紅。

台積電預計本周四（17日）除息，配發今年第二季度的2.5元股利，總計發放648億元股息，為首度於股價衝500元高價後進行除息，受到關注。

台積電與聯電美國存託憑證（ADR）周五走低，台積電ADR跌0.2美元，跌幅0.19％；聯電ADR跌0.19美元，跌幅2.29％。

台積電與聯電今早股價同步走跌，台積電早盤股價最低508元，跌8元。聯電早盤股價最低44.6元，跌1.5元。

美股周五科技股走低，台積電美國存託憑證（ADR）收盤104.03美元，跌0.19％，換算每股為台幣591.72元。台積電周五收在516元，今日則開低。

台積電11月合併營收約為1,248.65億元，創歷史次高，月增4.7％，較去年同期增加15.7％。台積電第四季營收可望再創新高，第四季美元營收估季增約3.4％。法人預估台積電12月營收仍旺，整體第四季營收挑戰優於財測之業績表現。

聯電美國存託憑證（ADR）收盤8.12美元，跌2.29％，換算每股為台幣46.19元。聯電周五收在46.1元，今日開平後下壓。

聯電2020年11月營收為147.26億元，比10月的歷史次高152.82億元減少3.64％，較去年同期增加6％。公司持續樂觀看第四季營運，單季營收可望再挑戰新高。預計本季晶圓出貨量比上季成長1～2％，以美元計的平均銷售價格季增1％，由此看來，聯電公司第四季合併營收可望再挑戰新高，季成長估在2％至3％。

（時報資訊 沈培華）

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