外資大逃殺 有聯電怎辦？賣太快恐後悔

政策上終於出現打房動作，替房市降溫，不過國際資金成本依然低，日本再度釋金、歐盟甚至準備進一步寬鬆，台灣錢還是很多，有機會趁此轉進股市，尤其在爆出4000億元以上大量後指數持續創新高，以半導體及航運族群為主，輪流推升股市，加上今年台灣企業大多獲利佳，明年配息率可望提高，拉回仍可注意業績股。

美國新一輪疫情紓困案談判，早在大選前就停滯不前，真正定案可能也要到明年一月二十日新總統就職前後。另一方面，英國已開始施打疫苗，緊接著美國也將加入施打陣營，市場對於新冠肺炎疫情將得到控制抱著相當樂觀心態，在此情況下美股四大指數輪創歷史新高，多頭氣勢相當強烈，儘管接近年底創新高力道沒那麼強，量縮但四大指數還是姿態相當高。

其中軋死空頭的特斯拉，股價登上六百美元，累計今年大漲六．六七倍，由於總市值已超過六千億美元，是全球掛牌股中第九名，這種高總市值股能持續漲，給予市場正面投機示範；事實上，進入十二月，過去有名的尖牙五虎漲幅並不大，反倒是有特斯拉以及預期景氣將復甦的航空、製造業個股輪漲維持人氣。而累計從這波低點─約在十一月初前後，道瓊已上漲十五．六四％，超過標普上漲十三．四五％，與那斯達克上漲十五．九％，傳產及金融股表現不錯。

外資明年可望反手買超

漲幅最大的還是費半指數，這波持續創新高中，累計上漲二七．四％，居全球股市前茅。包括科磊、應材等半導體設備股以及高通、博通、德儀、美光等創波段新高或創歷史新高，當然還有總市值最大超過四千八百億美元的台積電加持創歷史新高，推升費半指數向三千點邁進。短線上只要四大指數守在十日線之上，就是相對強勢，分別是道瓊二九八五○點、標普三六五○點、那斯達克一萬兩千點以及費半二六五○點。

全球資金寬鬆依然未變，歐洲央行十二月十日舉行會議，專家普遍預期歐洲央行可能延長購債計畫至明年底並擴大規模，以支撐歐元區經濟。另外，美國聯準會可望將在十二月十五、十六日的決策會議，就持續購債的時程公布最新指引。一般預期，歐洲央行可能將總值一．三五兆歐元的購債計畫延長半年，直至明年底，以及增加總額五千億歐元。日本也祭出新的七○八億美元刺激方案。

亞洲的韓國這段時間漲幅也超過二○％，主要就是三星、ＬＧＤ、海力士、浦項鋼鐵等帶領，漲幅超過台灣；其他如日本漲幅也有十七．二％；台股這次從一二四八○點一路過關斬將，突破一萬三千點、一萬四千點，最高至一四四二七點，累計上漲近一九七四點、十五．六％，漲幅雖不如韓國但也是相當強勢。不過外資這段時間買超不多，反倒是融資從一五六五億元增加至一七四七億元，接近二百億元，本土資金積極參與大復活，大盤的確熱度提升，而外資期貨多單降至一萬口以下，這些都是在台股大漲中所要注意的，尤其在急行軍中，一旦回檔可能出現多殺多，回測月線可能。

半導體股展現吸金大法

央行無預警祭出十年來首度選擇性信用管制，房市一定受影響，以每年住宅移轉棟數約三○萬棟，年產值超過四兆元，資金可能被趕入股市；由於市場資金氾濫，股市將成為首選，對於漲價、高現金殖利率及產業排名具龍頭地位等股，或將成為資金新一波加碼的標的。再者，外資今年以來累計賣超超過六千億元，金額是歷年僅見，明年反手買超可能性不低，都將提供台股低檔支撐。

晶圓廠的半導體股再度展現強勢吸金大法，七日包括聯電及華邦電加上旺宏及南亞科都放大量，再加上台積電、鴻海、友達、群創，合計八檔股票成交量達九三三億元，占大盤三三二五億元的二八％；從近兩周來指數連續上漲，最大功臣也就是晶圓廠—聯電及華邦電。

由於５Ｇ、物聯網與電動車的發展，有的不需要太高階的製程，包括電源管理ＩＣ、驅動ＩＣ、ＭＣＵ等等，八吋代工就足以應付，以至於聯電連續喊漲價，股價一口氣從三三元附近大漲至五○元之上，漲幅超過五成；利基性記憶體的華邦電漲幅也超過四成，這都是十幾年未見的。以聯電有七座八吋廠、四座十二吋廠，單以建新廠所需金額就超過六千億元，除以股本一二四二．二四億元，股價就有約四八元價值，而現在又最缺代工產能，即使有錢也可能買不到八吋設備或需要兩年時間興建，所以聯電大漲有其機會。若以聯電歷史高點一八○元跌至低點六．六元，所下跌的股價總反彈三分之一約在六七元，或是中長線反彈參考。

提到晶圓代工，護國神山台積電將總市值推升至四千八億美元附近，緊追的Visa居全球第十一名。台積電技術水準沒話說，誠如過去張忠謀先生所言，該公司已具有戰略價值，且技術領先，明年三奈米就可能試產，再來二奈米等，不是三星說說就能趕上，兩家總市值相差約八百億美元，且三星又有面板及記憶體、手機等，單就晶圓代工還是台積電居冠，明年或許英特爾訂單將確認、股息可能提高，只要全球資金行情持續，未來總市值仍有上漲空間。

若台積電及聯電未見大跌，相對將支撐台股指數。當然新掛牌的力積電，也可能掀起比價效用。晶圓代工以聯電及世界先進創高，帶動一串低價股如旺宏、漢磊、茂矽等。

其實晶圓代工漲價聲不斷，封測同樣也陸續調升價格，特別是九月以來打線及植球封裝訂單、覆晶封裝、晶圓級封裝訂單大舉釋出，加上封裝所需的ＩＣ載板、導線架等成本上升，廠商反映原料報價揚升的壓力、供不應求的局面，半導體封裝及測試業者也祭出漲價動作，第四季主要國內半導體封裝及測試業者針對新訂單已調漲價格二○至三○％，後續價格也仍走強，如日月光明年初起將調漲封測價格約五至十％、頎邦下一季將有第二波調漲測試價格的動作。在5G、WiFi 6及電源管理ＩＣ市場需求暢旺效應下，傳出ＩＣ測試板廠雍智獲得聯發科、瑞昱大筆訂單。

航運、線纜、塑化股迭有表現

另外像是汽車晶片也傳出吃緊，車用晶片採用量近年大幅增加，新一代電動車對MOSFET等功率元件採用量較前幾代車款增加三～五倍，ADAS系統滲透率提升帶動MCU、電源管理IC、NOR Flash及DRAM、CMOS影像感測器等出貨量逐年倍增。第四季以來，車用晶片回補庫存訂單極多，仍無法滿足需求，福斯中國還傳因晶片缺貨而停產。國內欣銓是國內少數長期耕耘車用ＩＣ測試的業者，主要客戶包括TI、NXP、Infineon等國際一線車用ＩＤＭ廠，下半年以來每個月營收都創歷史新高，營益率也都提升至二○以上，以第二、三季ＥＰＳ都有○．九元以上，第四季可能超過一元，果如此今年ＥＰＳ將達三．五元以上，創近八年最高，目前股價不到四○元，相對是偏低，何況明年還有股息可配發。

封測龍頭日月光前三季ＥＰＳ已達四．○四元，由於該公司各領域封測皆有，這次封測全面調價，該公司營收也從八月起逐月創歷史新高，預估全年ＥＰＳ有機會逼近六元，ＰＥ未超過十五倍，再者去年底該股收盤價是八三．二元，如今約僅八○元附近，今年台股漲幅約二○％，該股累計還是下跌，實在說不過去。

其他如超豐、力成、矽格、敏捷ＫＹ等都可一併注意。不僅如此，近日市場盛傳美國商務部可能修改出口管制條約（ＥＡＲ），增加新的軍事最終用戶（ＭＥＵ）管制清單，當中也包括江蘇長電旗下封測大廠星科金朋（STATS ChipPAC），由於其主要客戶群包如蘋果、高通、超微等國際大廠都與台灣封測廠合作，因此若星科金朋確定名列ＭＥＵ清單，預期這些訂單將有望大舉轉單至台灣，帶動產能吃緊及漲價效益有機會持續明年一整年。封測族群ＰＥ雖一向不高，但也提供低檔支撐，何況今年獲利幾乎都明顯成長，加上配息，是可攻可守族群。

ＩＣ設計族群未來業績將受能夠拿多少代工產能而定，近期股價一度逆勢下跌，不過聯發科、聯詠、瑞昱、偉詮電等大廠問題較小，股價開始築底上漲；有夏普支援的天鈺股價就加速上漲直追同族群的敦泰；MOSFET相關族群的杰力、富鼎、大中以及ＭＣＵ的新唐及盛群股價也是盤堅而上。

至於矽晶圓有環球晶、被動元件有國巨、華新科、奇力新創波段高；電子下游代工的鴻海、廣達、仁寶、和碩、英業達乃至於股王大立光，在指數今年大漲中，漲幅皆低於大盤或是下跌，如鴻海、大立光，短線或有間歇性補漲。

至於同樣能吸金的面板股友達、群創、彩晶，因面板報價下半年來逐月上漲，各公司陸續轉虧為盈，且韓國及中國殺價競爭少了、面板用途增多（如汽車及醫療），明年將是賺多賺少問題。這次友達爆出七○．六萬張天量、群創九二．三萬張大量，行情應該未結束。尤其群創九．一八元以下出現一○八．八萬張台股單一個股歷史天量，股價還能向上推升至十三元上下，中線屬強勢，短線若拉回量縮守穩十日線則仍有再表現機會。

傳產股航運運費漲不停，傳出長榮一天獲利超過一億元，股價再創新高，且是整個族群上漲，中航、萬海、陽明都能跟隨，長榮指標性確立。原物料股銅價維持在近七年高檔七千六百美元以上，基本上對於電線電纜族群就不會太差；漲多拉回的第一銅、華榮、宏泰、華城等；而鐵礦石價格登高，對東鋼、中鋼等也會好。

油價在四五美元上下，台塑四寶營收又恢復活力，且預估ＰＥ不高，有助抗跌；五大泛用樹脂近期LDPE、ABS、PVC、DOP等價格都還有創高表現，基本上對於台聚集團的台達化、亞聚、台聚獲利都有加分作用，第四季獲利應都將創近幾年單季新高，加上聯成及華夏都有可能出現年底作帳機會，可一併注意。

文章來源：先探週刊、文/方亞申

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（中時新聞網 吳美觀）