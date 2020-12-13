12/14盤前掃描》台積將除息 挹注台股趨堅

台股12/14盤前掃瞄的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.美國聯準會（Fed）17日凌晨將發布利率會議結論，央行當天也將召開第四季年終理事會，無縫接軌做出最即時的政策因應，根據本報針對金控、銀行、壽險及投信投顧等金融業者進行的調查結果顯示，100％預估央行政策利率將連三季不調整，重貼現率停留在1.125％的歷史最低點。

2.電信三雄拚5G，2021年網路建設擘新局！電信三雄2021年5G網路建設藍圖出爐，除了台灣大因今年兩度加碼5G資本支出、2021年5G資本支出低於今年之外，中華電、遠傳、台灣之星2021年5G資本支出相較今年都將增加，除此，電信三雄2021年將分別在mmWave、MEC、SA獨立組網展開競賽。

其中，中華電信除了2020年採用C-RAN建設網路，面對未來物聯網、AI人工智慧、企業專網等各領域的需求，中華電信明年將全力推動mmWave毫米波技術發展。

3.富邦金控日前公告將投資金融事業，市場點名對象是日盛金控。金融圈人士透露，富邦金將對日盛金發動公開收購，目標為至少收購日盛金持股超過50％，近日將向金管會遞件申請。富邦金13日回應：「不評論市場傳言」。

4.貨櫃船運市場缺櫃問題日益惡化，上周五（11日）上海航運交易所公布的數字顯示，歐洲線運價單周上漲24.2％，每箱（20呎櫃）運價2,948美元，每大箱（40呎櫃）約5,896美元，地中海航線上漲28.9％，每箱3,073美元，每大箱漲破6,000、至6,146美元。由於缺櫃問題估計在農曆年前無解，船公司已將每半個月調整一次的運價，自本周起改為每周調整，運價將持續飆高。

據上海航交所資料顯示，遠東到歐洲、美西、地中海航線運價再攀升，寫下新三高紀錄；匯豐證券指出，港口壅塞、貨櫃短缺推升運價直直飆，航運業者本波強勁動能將連貫到農曆年，2021年全年又有合約價上升助威，將長榮推測合理股價升至35元。

5.日本玻璃基板大廠日本電氣硝子（NEG）驚傳停電，位在日本高槻市（Takatsuki）的玻璃工廠因意外停電5小時，造成玻璃熔爐受損。

該廠供應8.5代以下的玻璃基板，旗下3座熔爐預計會在第一季陸續修復、恢復生產，整體影響時間恐長達4個月。高槻廠停工，估計一個月玻璃基板供應將減少400萬～500萬平方米、相當於一座8.5代廠的產能，玻璃基板供給缺口擴大，使得原本就缺貨的面板供應鏈更是雪上加霜。

面板供應鏈第四季供給吃緊、限縮了面板供貨，再加上面板需求有撐，使得面板價格一路漲到12月。如今日本電氣硝子（NEG）又因為高槻工廠停工，玻璃基板供應缺口擴大，再加上原本就持續吃緊的IC等零組件，第一季面板產出受限，市場預期，第一季面板供不應求的狀況不變，面板價格有望續揚。

6.指數維持震盪攻堅格局，上周台股創高周K線連六紅，投資專家看11月營收公布後，本周有台指期結算、台積電除息等因素，盤勢將維持高檔震盪格局，指數上看14,500點，下檔萬四關卡支撐力道強。

7.證交所董事長許璋瑤上周五（11日）與券商負責人座談時致詞指出，今年因疫情影響，全球資本市場受到嚴重衝擊，所幸國人力挺股市，展現台股韌性，今年前11個月全體證券商稅後淨利近500億元，表現亮眼，明年將與櫃買中心分別推出創新板及戰略新板；券商公會理事長賀鳴珩則拋出，未來將爭取可和銀行業相同的高資產客戶管理。

8.台積電將於17日除息，每股配發2.5元現金股利、總計發出648億元，儘管台積電股價漲高，然外資研究機構對台積電長線前景樂觀共識不變，各方高度期待台積電重拾火速填息的英雄本色。

B.利空因子：

1.英國脫歐貿易談判期限已至，但鑒於關鍵議題仍缺乏共識，使得英國無協議脫歐機率大增。英國首相強生和歐盟執委會主席馮德萊恩因此在13日通電後，決定讓雙方談判進入延長賽。外界指出，如果英國無協議脫歐成真，英鎊兌美元匯率可能暴貶10％以上。

2.壽險業2020年「到頂了」。保險局局長施瓊華日前以「我們與零的距離」為題，強調市場低利率是明顯趨勢，但壽險依舊用高利吸金，這極不健康，因此將持續對壽險吸金採三關切要點。

一是不樂見再以躉繳、短年期繳費，高儲蓄性質的保單，即用類定存保單吸金；二是不希望各公司主推高儲蓄性質利變商品，競相拉高宣告利率搶市；三是反對盲目推出承保風險過大、訂價偏低的一率到底終身型保單。

3.行政院加速盤點第三波打炒房政策工具。政府高層透露，政策工具考慮方向包含：加強查稅、加速紅單禁止轉讓修法等中長期措施提前上陣，新增違規行為立刻開罰及強化裁罰效力，同時近期提住宅法修正案，提高包租代管房東每月稅金所得可享免稅額再調增約5,000元為1.5萬元，並杜絕查稅疑慮。

另盤點新增強烈工具還有：研議修改平均地權條例，明定「揪團炒房」定義，並祭出刑罰；基本放款利率研議採選擇性信用管制，惟需央行及金管會評估決定；祭出更強烈稅制工具扼止炒房等。

4.NCC重啟研擬「數位通訊傳播法」，針對修法內容，將委託財團法人電信技術中心、資策會科技法律研究在21日舉辦「數位通訊傳播服務之規管趨勢與法制革新」座談會，由於「數位通訊傳播法」草案涉及的業者包括Google、臉書、YouTube等平台業者，外界質疑NCC監管範圍，將藉此法從電信、有線電視及頻道等廣電媒體，延伸至網路世界。

5.蘋果iPhone代工廠緯創資通位於印度Narasapura工業區的新廠12日發生暴動，產線停擺迄今尚未復工。緯創13日發出聲明指出，該事業係外界不明人士闖入進行破壞，將儘快進行復原及復工。由於重要生產設備及存貨倉庫亦未遭損，加上其於印度其它廠房及中國昆山廠都仍能因應手機產能，預估此回暴動事件對緯創手機營運影響有限。