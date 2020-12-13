台股新一周展望 法人看好族群出列

台新投顧看好IC設計、DRAM等類股

台股上周震盪攻堅行情，11日指數震盪收14,261.69點，較4日累計上漲129.25點，周漲幅為0.91％。台新投顧本周看好九大題材類股，包含：IC設計股、DRAM股、Mini Led股、資產股、鋼鐵股、塑化股、汽車股、水泥股、紡纖股等，研判本周指數將在14,000～14,500點區間震盪。

台新投顧分析指出，近期影響台股三項國內外利多因素，包含：

1.年底集團作帳行情。

2.年底購物旺季帶動消費商機。

3.各國央行持續寬鬆貨幣政策。

但台新投顧也提醒要留意三項國內外利空因素：

1.電子淡季來臨，業績減弱表現。

2.歐美新冠疫情嚴重不利經濟發展。

3.聖誕節假期來臨，外資交投轉淡，影響大盤資金動能。

日盛投顧：指數上看14,550點

台股上周各類股漲跌互見，以其他電子類股指數上漲4.21％最強勢，以玻璃陶瓷類股指數下跌6.37％最弱勢。日盛投顧預期本周指數在14,000-14,550點區間震盪，本周看好六大題材類股，包含：塑化股、航運股、鋼鐵股、矽晶圓股、被動元件股、記憶體股等。

日盛投顧彙整資訊分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.疫苗開發進度優於預期。

2.新台幣升值帶動資金回流。

3.聖誕節購物旺季有利供應鏈相關廠商拉貨以及業績表現。

但也提醒留意三項國內外利空因素：

1.外資即將進入長假，資金動能可能減弱。

2.美國紓困案持續卡關難產。

3.新台幣匯率大幅升值波動，可能影響電子業面臨匯損壓力。