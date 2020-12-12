17檔高殖利率猛將 潛「利」無窮

每年在第三季財報出爐後至隔年3月前的財報空窗期，市場對上市櫃公司全年獲利表現具想像空間，由於股市常反映3～6個月後的行情，具高殖利率潛力的公司，股價有機會在這段期間有不錯的表現，法人表示，包括英業達、京元電子等17檔技術面與基本面表現，符合專家篩選條件，值得留意、伺機布局。

市場專家說，可以「前一年每股盈餘（EPS）大於1元、前三季EPS年增、近兩年股利配發率七成以上，本益比小於12倍，預估殖利率7～15％」的條件進行篩選。至於如何預估殖利率，專家認為，通常公司每年的股利配發率不會有很大落差，假設發放率不變，乘上近四季EPS可粗略估出隔年可能配發的股利，得出殖利率估值，或搭配法人機構對個股公司的EPS估值；惟須留意個股是否有業外收入、以致EPS大增的情況，而對配發率造成影響。

據此，再配合5日均量千張以上的條件，可選出英業達、京元電子、至上、正崴、全科、光寶科、厚生、中光電、順達、德律、聲寶、零壹、泰博、漢唐、和碩、冠德、緯創等17檔個股。但就法人籌碼動向來看，近半數本月來遭賣超，影響股價表現，不過也因指數位處高檔，市場普遍對2021上半年股市行情樂觀，多認為「拉回就是買點」，可搭配技術面趨勢觀察，伺機布局。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸認為，全球低利率環境，各國政府仍採寬鬆貨幣政策，維持低利率環境下，台股仍擁有較佳的股息殖利率（約3.7～4.0％），吸引國際資金流入，加上第一季為財報公布空窗期，且外資歸隊，有利台股大盤指數持續向上整理墊高。

名單上仍以電子股占了大半。群益長安基金經理人王耀龍表示，科技股仍是投資主軸，尤以具有新產品、新應用、新規格三大特色的族群值得留意，包括半導體、5G相關應用、高階IC、蘋果供應鏈、電動車等，另外，由去中化和去美化趨勢帶起的電子供應鏈板塊移動，及具資本支出概念的相關個股亦可關注。其他方面，如解封消費概念股也可適度留意。

生技、電子族群 迎金牛

2020年即將進入尾聲，市場開始關注2021年的新展望，而台股擁高股息殖利率優勢，再度成為話題。法人指出，隨上市櫃公司出現採取分次配息方式，具高股息殖利率者在震盪盤勢中，評價可望獲得提升，此外，若股價受到壓抑、但2020年獲利不錯者，反成2021年高殖利率標的，如生技族群可謂代表族群之一。

若以「前一年每股盈餘（EPS）大於1元、前三季EPS呈年成長、近兩年盈餘發放率七成以上，本益比小於12倍，預估殖利率7～15％」條件篩選，不限日均量多寡，盤面上有近50檔個股符合條件，其中，電子股以28檔拔得頭籌。

台新投信國內股票投資部副總沈建宏指出，隨著可分次配息，台股高股息殖利率個股在震盪盤勢中評價，可望獲得提升，而在熱錢充沛、基本面向上加持下，2021年台股仍有高點可期，科技股仍將是2021年投資主軸。

不過，2020年國內生技族群起飛，除了新冠疫情助攻外，相關公司陸續在授權案、藥證取得、臨床進展等報捷，營運表現轉旺，不少公司前三季獲利已率先繳出佳績，如泰博、大江、精華等都賺逾一個股本，豪展、旭富、麗豐-KY、杏昌、金可-KY、生展、葡萄王、中天、晶碩、中化生、軒郁、晟德、台耀、生泰等也都超過半個股本。

被譽為生技教母的「生技投資聖經」作者羅敏菁表示，2021年台灣新藥仍值得期待，其他生技股今年獲利也不錯，若股價遭新冠鋒頭壓抑，反成來年高殖利率標的；從中去除一次性獲利和疫情帶動者，選擇本業長年獲利者等待大盤股跌，可留意原料藥及醫材資優生，以及較為冷門的營收穩定股。