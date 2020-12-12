老謝曝明年不只台積獨舞 台股可望群猴共舞

財信傳媒董事長謝金河今（12）日於臉書發文，指出疫情後經濟復甦已現跡象，原物料價格飆漲就是「春江水暖鴨先知」，台股今年是由台積電獨舞的一個人舞林，但「也許山林中猴子成群，像今年貨櫃航運的景氣，很可能是非常重要的起身炮！ 」

謝金河寫到，由於疫情大家都認為2020年是史上最差的年代，但年終疫苗問世，大家又對2021年充滿期待。全球經濟面臨巨大撞擊，但資本市場卻走出波瀾壯闊的大行情。美國道瓊工業指數破三萬，台灣，南韓，印度，日本，中國股市都有不錯的表現。

面對即將來臨的2021年，謝金河指出，市場正在尋找新的焦距，一個可能是對未來經濟復甦的憧憬，今年上半年疫情帶來恐懼，經濟出現斷崖式下跌，中國首季是負6.8%，美國第二季是負31.4%，歐元區是負12.1%，對照低基期，經濟將出現跳躍式反彈，明年上半年增長可能非常亮眼。

其次是實體經濟復甦，他認為如果疫苗奏效，全球經濟復甦腳步會加快，尤其是窒息了的人類跨國流動會重新啟動，這又會給大家帶來新的感受，投資市場也會出現很大的效應，這當中，春江水暖鴨先知，原物料價格蠢動，最近非鐵金屬價格顯著上揚，這是對實體經濟復甦的期待。

謝金河寫到，本周先是油價上漲，銅、鉛、錫、鎳、鋅價格也有明顯上漲。最近美國股市漲最多的不是科技股，而是原物料股，像美國鋼鐵這幾個月從4.54漲到20美元，美國鋁業從5.16漲到24.17美元，這些蟄伏十年的原物料股一漲好幾倍，這可能給台灣帶來啓示。

（中時新聞網 王毓健）

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