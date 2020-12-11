名師：台股年底作帳撐高 元月再攻

金融股由富邦金領軍扮救火隊，加上台股護國神山台積電股價翻揚，台股11日上演逆轉勝收漲12點，周線有驚無險收漲129點。三大投資專家認為下周台股將持續高檔震盪，「萬四」如意，應可守住，以今年上市櫃公司獲利可望挑戰2.3兆元史上新高，加上資金充沛及新冠疫苗傳捷報等，年底指數將在作帳行情撐高，劃下完美句號，待元月行情再展開另一波攻勢。

今年台股從3月下旬開始走快牛行情，台股明年高點上看萬五、萬六，幾乎是市場共識，第一季行情看法也偏向樂觀，在市場沒有重大利空下，投資專家建議，先不要預設這波多頭行情的高點，步入12月下旬，外資買盤將漸縮手，明年元月才會陸續歸隊，統一投顧董事長黎方國認為，年底前高點看14,500點，台新投顧副總黃文清及日盛投顧總經理鍾國忠也認為高點有望來到14,400點，至於低點也是一致看萬四。

金融股連續二天撐盤，適時扮演台股大跌時的救火隊，收盤指數收復所有均線，上漲1.3％，台積電也急拉上漲4元、收516元，台股高檔震盪換手成功，成交值3,235億元，加權指數逆轉勝，從盤中一度大跌「168」點，到最後收漲12點，周線也因而有驚無險收漲129點，周線連六紅。三大法人11日賣超縮減為63億元，合計本周共賣超250億元。

黃文清及黎方國都樂觀估計，前三季上市櫃獲利已達1.68兆元，全年挑戰2017年的2.23兆元及2018年的2.2兆元歷史二個高點無虞，有望挑戰2.3兆元史上新高，在今年獲利成長創高的基本面支撐下，台股持續向多頭行情行進。

不過，短線上隨著外資即將陸續放假，本周賣超逾200億元，下周到年底外資買盤將逐漸縮手，將由內資主導台股行情，黎方國及黃文清認為，年底前在投信、集團股作帳及政府持續偏多護盤下，個股有表現行情可期，指數難大跌。

鍾國忠則點出櫃買指數11日收跌0.63％，顯示內資中實戶等開始調節賣股，另基於下周三有期貨結算、周四有美國聯準會利率決策會議以及周五是美國四巫日等原因，對下周台股行情持「中性」看法。