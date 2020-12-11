16檔小神山 攻守俱佳

台股本周創高14,427點後拉回，11日大幅震盪拉尾盤仍失守5日均線，法人指出，漲時重勢、跌時重質，股神巴菲特提倡的「價值型投資」將成顯學，股淨比低凸顯股價合理性，搭配法人本周以來買超的個股，如國泰金、富邦金、仁寶、中鴻等16檔，將是股市高檔震盪時進可攻、退可守的好標的。

法人分析，市場資金尋找低位階投資標的，在資金淹腳目下，「價值型投資」有望成為本波股市震盪的主弦律。所謂「價值型投資」，是指當公司的股價和內在價值有較大差異時，股價就可能會出現過高或過低的價格，如果買進「價格」低於「公司的內在價值」的股票並長期持有，就有望創造複利，財富滾雪球。

篩選股淨比低於1.5倍，三大法人周買超的個股，包括國泰金、元大金、富邦金、開發金、仁寶、晶電、中石化、矽統、中鴻、鎧勝-KY、聯成、頎邦、定穎、正崴、合勤控及光磊等16檔，產業前景各擁題材，搭配股價淨值比位階低，可望吸引中長線資金回籠，成為震盪走勢中的小神山。

元富總經理鄭文賢分析，美股短期也陷入整理，美國9,000億美元財政紓困方案，兩黨意見仍分歧，且近期美國初次申請救濟金人數從72萬人上揚至85萬人，加上聯準會（Fed）即將召開會議，讓市場陷入觀望。

他認為，台股11月以來大漲近1,700點，短線急漲，技術面乖離率過大，且融資大增，投信被軋空手高檔轉買，內資資金全面進場下，外資反向由買轉賣，期貨部位為2015年來罕見首度轉為空方部位，依照以往經驗，短線波段滿足點已不遠，台股將進入整理。

統一投顧董事長黎方國則認為，指數漲多良性拉回，無礙多頭走勢，台股12月進入產業及法人作帳旺季，搭配全球資金寬鬆，有利台股中期多頭走勢，因此短線下跌時應擇機找買點。

他指出，美國有兩大重要議案待通過，一個是9,000億美元紓困法案，另一個是1.4兆美元的國會預算法案，預期這兩個法案近期都會解決，此外，新冠肺炎疫苗已開始施打，全球政經情勢及生活型態將逐漸恢復正常，金融市場行情有望持續。