四大業務齊攻 華擎明年H1看旺

華擎（3515）繼第三季營運創下歷史單季新高後，第四季受惠主板、顯卡新品效益，可望維持歷年高檔水平。看好訂單能見度已延續至明年上半年，華擎預估明年第一季在主板、顯卡及伺服器、IPC等四大產品線都將看到回溫動能，預計將以季增、年增走勢持穩走揚，對明年上半年營運釋出正面看法。

華擎11月營收續創同期新高達15.41億元，月增1.85％、年增5.51％，已連續23個月單月營收維持成長。累計今年前11個月營收165.79億元，較去年同期增長34.15％，穩站歷年同期高點。

下半年在兩大繪圖晶片大廠輝達及超微相繼推出新一世代顯卡新品，帶動PC DIY市場的中、高階板卡換機潮，推升華擎在板卡需求暢旺下出貨持續增溫。進入第四季，超微AMD Radeon RX 6800 XT及6900 XT接連上市，華擎也在顯卡新品出貨比重逐月提升下，帶動顯卡業務價量齊揚，成為本季營運增長動能最大的產品線。

另一方面，主板雖在英特爾及超微皆有處理器供貨吃緊的情況，惟在市場需求未退溫之際，出貨仍持穩增長。華擎預期板卡產品受關鍵零組件供貨吃緊、壓抑新品出貨下，市場需求及出貨動能將遞延至後續季度，加上明年第一季後還將有板卡新品陸續推出，對明年上半年的板卡市場及營運展望持樂觀正面看法。

至於營運動能在第二季強勁彈升的伺服器業務，第三季年增幅明顯趨緩，且在連兩季客戶拉貨力道居高下後，第四季將再進一步走緩。法人預期，華擎在第三季整體營運交出優於預期的歷史高峰後，第四季營收，將有高個位數的季減幅度。

展望明年上半年，華擎看好市場需求延續、客戶逐步回流等利多帶動，第一季包括板卡、伺服器及IPC等四大業務營運動能都將較今年第四季走升，同時較今年第一季的相對低點大幅增長，上半年續以持穩的年成長態勢、交出優於今年同期的成績。