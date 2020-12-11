台積電設停利點？ 網友：別給兒子機會抱怨

最近台股已站上萬四關卡，而台積電也突破500元大關不斷飆高，成為許多股民心目中的夢幻標的，在這樣的熱潮下，有網友便表示，他在3月中撿了5張250元的台積電，現在已突破他預設的停利點，他很煩惱什麼時候停利，因此，想問問大家，買台積電的停利點，是設幾塊呢？結果網友回應一面倒，還有人說買了就別賣，別給你兒子機會抱怨。

原PO在PTT-Stock版上以「台積電的停利價格，大家設多少？」為題發文指出，他在今年3月中，撿了5張250元的台積電，現在已經翻了一倍以上，突破了他的停利點，而有在買股票的人都知道，做股票最重要的就是堅守紀律停損跟停利。

他強調，現在已經超過當初預設的停利點，變得有點像煞不住的火車，一直往前衝，不知道該怎麼停利，但漲成這樣，抱上抱下也只是紙上富貴，而做股票應該不是說買來當遺產，而是挑個好時機賣出賺取現金吧！並想問問大家，買台積電的停利點是設幾塊呢？

貼文一出，許多網友紛紛一面倒表示，「台積電沒有在賣的啦」、「台積電唯一的風險就是政治風險」、「台積電當傳家寶，以後一張1,000元，驕傲一輩子」、「目前沒賣出理由，領股利當定存」、「台積電你不能用常識來判斷」、「很想停就賣一半啊 但說真的台積電沒有再賣的啦」、「先賣1張阿，設定到1,000分批賣」、「明年至少1,000，後年2,000，誰跟你在賣的」。

還有網友妙喻，「如果你動過不想持有的念頭，那麼你連一分鐘都不要買台g，就跟加入黑社會，不能走的」、「台積電買了就別賣，別給你兒子機會抱怨」。

不過，也有少數網友表示，「一堆傻子，不賣你的錢就卡在股市，紙上富貴是能幹嘛？」、「想當初合一也是一堆著魔的鄉民」。但其實不管什麼投資，都會有漲有跌，不管是專家還是網友的建議，都只能當作參考，投資前先做好功課才是最重要的。（中時新聞網 葉明芳）

※免責聲明：本文所提及之股票，純屬網友個人心得分享，非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。

文章來源：PTT-Stock

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