外資砍向面板雙虎 這十檔賣最多

台股今天震盪劇烈，終場指數收漲12.2點，成交值3,180.33億元，三大法人共賣超61.69億元，其中，外資賣超20.32億元，面板廠群創與友達居賣超前10名。

台股今天走勢震盪劇烈，高低點差距271.75點，在金融類股指數大漲逾1%，台積電尾盤急拉收漲4元，帶動電子類股指數收漲0.08%，加權指數收14,261.69點，漲12.2點，漲幅0.09%，成交值新台幣3,180.33億元。

外資及陸資賣超20.32億元，自營商賣超45.93億元，投信買超4.56億元，三大法人合計賣超61.69億元。

據台灣證券交易所資料，外資今天賣超個股前10名中，賣超群創2萬8,613張居第二，賣超友達7,566張則是第六。其餘賣超前10名個股還有國泰台灣5G+、大同、元大滬深300正2、欣興、福懋、日月光投控、中鴻及長榮。

外資買超前10名個股以金融類股居多，有開發金、元大金、中信金、富邦金及台新金。其餘買超10名個股有華邦電、聯電、大成鋼、鴻海及彩晶。

法人表示，外資今天現貨賣超逾20億元，期貨淨空單略增至1,439口，期現貨偏空操作，不過，台股留下影線，呈多空拉鋸局面，預期台股短期可能高檔震盪整理。

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