呣驚外資賣 台股神「積」顯靈周線6連紅

台股震盪收紅 金融股相對抗跌

台股今天震盪劇烈，高低點差距271.75點，終場收漲12.2點，留下長達180.27點的下影線。金融股表現最佳，類股指數漲逾1% 。

台股加權指數今天收在14261.69點，漲12.2點，漲幅0.09%，成交值新台幣3180.33億元。台股指數本週漲129.25點。

國內金控公司獲利表現亮麗，15家上市櫃金控11月單月獲利247.91億，年增38.07%，激勵金融類股走勢強勁，類股指數漲1.3%，為支撐大盤的一大助力。

電子股方面，股王大立光股價挫95元，跌幅2.78%，台積電股價尾盤震盪走高，收在516元，漲4元，漲幅0.78%，帶動整體電子類股指數收漲0.08%。

傳統產業股今天普遍走跌，運輸類股表現最弱，類股指數重挫2.99%，其餘水泥、玻璃與橡膠類股指數也同步下挫逾1%。鋼鐵類股在漲價題材持續發酵下，表現相對抗跌，類股指數漲0.77%。

分析師王兆立表示，台股今天中場過後跌幅逐步縮小，終場收漲12.2點，留長下影線，解除爆量長黑的窘境，預期短期可能呈高檔震盪格局，並維持類股輪動走勢。

（中央社）

《盤後解析》神「積」顯靈 周線6連紅

台股今震盪劇烈，10點過後指數紅翻黑，高低點差距近200點，整場以金融股表現最為搶眼，收盤前10分鐘在台積電拉升，加上鴻海跌幅收斂下，指數翻紅，但依舊在5日線之下，終場台股收漲12.2點、報在14261.69點、成交量為3180.33億元，台股周線6連紅、指數收漲129點。

電子權值股今普遍熄火，台積電(2330)整場震盪，惟尾盤神來一筆，翻紅小漲，終場收漲0.78%、報在516元，股王大立光(3008)早盤後隨即翻黑，股價下挫逾2.5%收最低3320元，跌落3400元大關，，鴻海(2317)今也在尾盤一度翻紅，惟終場仍收跌0.11%。除蘋三大指標股外，聯電(2303)早盤由紅翻黑，終場收跌2.54%，聯發科(2454)整場均震盪，終場收跌0.28%，面板雙虎友達(2409)、群創(3481)早盤強勢，惟其後也在大盤走弱下漲幅收斂、甚至翻黑，終場群創收漲0.38%，友達則收跌1.66%。

金融股扮演吸金焦點，挾15家上市櫃金控股累計前11月狂賺3543.76億元，創同期歷史新高紀錄、年成長5.27%，類股指數今大漲超過1%，指數最高來到1,267點大漲近1.55%，收復所有短中長期均線，富邦金(2881)、元大金(2885)及上海商銀(5876)領軍大漲，漲幅約在2~3%之間，永豐金(2890)、台新金(2887)、兆豐金(2886)、國泰金(2882)及京城銀(2809)等都約漲1%上下，金融股成為台股各類股中表現最強勁的類股。

分析師表示，受美國刺激法案卡關、美大選餘波盪漾拖累，目前5日線為重要依據，若未能盡速站回，則台股指數將進入整理格局，所幸英、美疫苗陸續施打，預期美國刺激方案最終仍可望過關下，美股仍可望維持震盪盤堅走勢。

台股在資金行情、投信、集團年底作帳題材陸續發酵下，月線已持續墊高至13900點，可望提供下檔支撐，預期短線經拉回整理後，仍有機會再走強，現階段類股輪動明顯，選股上，漲價題材持續為短線資金追逐的重點，包括被動元件、面板、記憶體、晶圓代工、貨櫃、鋼鐵等。

（時報資訊 王逸芯）

三大法人賣超台股61.69億元

台股今天漲12.2點，收在14261.69點，成交值新台幣3180.33億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超新台幣61.69億元。

自營商賣超45.93億元，投信買超4.56億元，外資及陸資賣超20.32億元。

（中央社）