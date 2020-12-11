無畏股市坐雲霄飛車 23檔展現吸金魔力

台股今（11日）加權股價指數收盤報14,261.69點，漲12.2點，漲幅0.09%，成交量為3,180.33億。

據業內初步統計，上市、櫃股票計偉詮電、谷崧、訊達志豐等23檔強勢漲停板，表現搶眼。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅5%以上的有22檔，前10名為耀登 (3138)、偉詮電 (2436)、谷崧 (3607)、晶心科 (6533)、鈺邦 (6449)、通嘉 (3588)、天鈺 (4961)、威致 (2028)、麗正 (2302)、太空梭 (2440)以上除耀登外皆漲停。

今日有27檔超過5％跌幅，跌幅前10名海華 (3694)、動力-KY (6591)、怡華 (1456)、淘帝-KY (2929)、中興電 (1513)、星通 (3025)、鈺德 (3050)、恆大 (1325) 、ABC-KY (6598)、大洋-KY (5907)。

上市成交量前10名個股有群創 (3481)、聯電 (2303)、長榮 (2603)、友達 (2409)、中鴻 (2014)、華邦電 (2344)、彩晶 (6116)、力麗 (1444)、陽明 (2609)、大同 (2371)。

上櫃有26檔5％以上漲幅，其中前10名為訊達 (6140)、志豐 (3206)、位速 (3508)、合一 (4743)、中天 (4128)、鼎天 (3306)、佳邦 (6284)、點序 (6485)、普誠 (6129)、研通 (6229)以上皆漲停。

今日上櫃有25檔股票有5％以上的大跌，前10檔易通展 (6241)、精材 (3374)、青雲 (5386)、泰偉 (3064)、久陽 (5011)、御頂 (3522)、建錩 (5014)、元勝國際 (4419)、南璋 (4712)、臺龍 (6246)。

上櫃成交量前10名為合晶 (6182)、均豪 (5443)、中美晶 (5483)、元太 (8069)、漢磊 (3707)、精材 (3374)、佳邦 (6284)、同致 (3552)、迅得 (6438)、鈺創 (5351)。

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