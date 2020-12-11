外資大賣電子 零股交易撿便宜搶進這兩檔

外資在耶誕節前，以股票換鈔票，在台股大賣電子股，尤其是前波漲幅頗大的半導體族群，台積電與聯電首當其衝，聯發科也在調節之列。不過，周五零股交易無所畏懼，逢低接手者仍大有人在。

迄上午11:20左右，台積電的盤中零股交易累積已達77萬1168股，聯電的盤中零股交易累積也達23萬2773股，即便聯發科的盤中零股交易，累積達3萬6407股，顯示散戶對半導體頭的未來前景信心十足，逢低酌予搶進豪不手軟。

金融族群方面，元大金、玉山金與國泰金的盤中零股交易也相對活絡，由於金管會高層鬆口，不會限制金融業配息政策，使散戶視金融族群為理想存股，仍信心滿滿，加上外資短期出電子，把資金轉進低基期的金融族群予逢低布局，使類股的零股交易仍受散戶正視。

目前元大金的盤中零股交易累積已逾5萬股，玉山金則逾4.5萬股，國泰金逾4.4萬股；其他如富邦金同樣達4.4萬股，第一金逾3.7萬股，兆豐金與中信金兩股都逾1.9萬股。

據交易所統計，外資在近兩個交易日大肆賣超台積電達2.5萬張，賣超聯電更達9萬張以上，而且短線似持續向下該兩股不手軟。

業內人士指出，台積電與聯電兩股的基本面仍相對看俏，短線漲多適度拉回整理，仍有利中多運作，後市不必過分悲觀。尤其國家隊法人逢低酌接仍老神在在鴨子伐水行進，或是散戶對這兩股零股之存股信心仍審慎樂觀遠因。