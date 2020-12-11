散戶被這檔害慘！外資目標價喊高趁機賣股

外資接棒出報告，將聯電（2303）目標價從「5字頭」，再推升到「6字頭」，但外資卻密集趁著調高目標價吸引散戶進場，再拚命賣股，聯電今（11）日不敵外資沈重賣壓，股價摜破10日線，等於是近日因外資調升目標價而進場搶進的投資人都慘遭高檔套牢。

聯電今天一早最高來到48.35元上漲1.05元，隨後賣壓出籠，股價一波比一波低，早盤最低來到45.6元，摜破10日線，據統計，外資連日大舉倒貨，昨日賣超40,835張，累計自11月24日至12月10日止，短短13個交易日，外資就狂倒貨賣超28.8萬，同期間，散戶大舉進場承接，融資餘額大增近9.5萬張。 這波外盤接棒調升聯電目標價，高盛之前喊價54.5元、排行外資圈最高，但高還要再更高，接下來12月初Aletheia資本再給予聯電「買進」評等及60元目標價，12月7日野村跟進將聯電目標價拉高至60元。

但受到關注的是，外資接連調升目標價，非但沒有加碼，卻逢高減碼，據統計，高盛光是昨日就賣超26,312張，高居賣超券商第一名，等於是外資4萬多張的65％，全數來自於高盛受託賣超，累計近5個交易日高盛也已賣超3,7628張，另外野村也不遑多讓，近5個交易日也賣超13,692張。

外資一手調高買進評等，另一手趁股價拉高出貨，誤信外資報告而搶進的散戶投資人成為外資宰殺的羔羊。

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