今日焦點股 重點摘要

今（12/11）日熱門焦點股如下：

（1）自行車雙雄巨大（9921）、美利達（9914），受惠後疫情時代市場需求熱絡，訂單滿手、產能供不應求，挹注雙雄11月合併營收分別年增逾12％；巨大集團前11月合併營收甚至已超越2019年全年營收！

惟隨著市場資金轉移至電子股，自行車雙雄少了投資人的關注，今日早盤股價表現低迷，巨大由紅盤瞬間翻黑、上下振幅超過2％；美利達甚至開盤旋即下跌近2％！

巨大集團11月合併營收60.1億元，年增12.01％；前11月合併營收642.5億元，年增9.65％，已超越2019年全年營收，2020年營收將締造歷史新高、挑戰700億大關。

巨大集團表示，全球自行車及電動自行車市場需求依舊強勁，11月營收成長主要來自自有品牌銷售。

三大主要市場以捷安特中國內銷表現最佳，以原幣值計算，大幅成長超過五成；其次為捷安特歐洲公司，大幅成長超過四成；捷安特美國公司成長也超過二成。（工商時報 曾麗芳）

（2）日系外資首度將太陽能廠中美晶納入追蹤個股，看好太陽能事業有望轉虧為盈、半導體矽晶圓展望佳、新投資發揮效益等3大利多，給予買進評等和目標價240元。

中美晶股價今天上漲3元開出，盤中最高來到176.5 元、漲幅超過5%，成交量逾2萬張。

日系外資發布研究報告指出，中美晶太陽能事業因營運疲弱及主要資產減損，導致2017年至2019年虧損。現在隨著原物料價格大幅下滑，太陽能事業有望在2021 年損平，並於2022年至2023年獲利。

其次，中美晶矽晶圓事業自2011年以來持續獲利，考量可能在德國發動併購來擴產，日系外資預估中美晶矽晶圓事業的市值將從2017年至2019年的60億美元（約新台幣1690億元），大幅提高到2021年的100億至110億美元。

日系外資也看好中美晶對朋程、宏捷科等半導體公司的投資將扮演長期成長動能，給予中美晶「買進」投資評等和目標價240元。（中央社）

（3）盤中熱門焦點股：

1.金寶(2312)：SpaceX試飛取得進展，概念股走高，早盤上漲2%。

2.正崴(2392)：Q4表現勝去年同期，明年持續看俏，股價上跳突破46.5元，將改寫今年新高價。

3.華新科(2492)：LTCC產能助攻營運，投信連2日單日買超逾2000張，股價再創高，逼近250元。

4.南電(8046)：基本面有利多方，外資當靠山，今早攻高半根漲停板。

5.和大(1536)：受惠於特斯拉題材，外資周四改為買超逾千張，股價跳脫整理格局，大漲逾5%。

6.富邦金(2881)：前11月EPS達7.57元創高，穩居金控獲利王。早盤漲逾3%，創波段新高。

7.群創(3481)：11月營收年增21.4％，寫今年次高，晨盤勁彈4%，衝上14元及近3年高。

8.智邦(2345)：11月營收雙增，400G交換機明年進入成長期，在外資及投信點火下股價驚驚漲，今日續攀高5%，再寫天價278元。

9.元太(8069)：11月營收為13.83億元，年增39.61%，昨獲三大法人聯手買超7737張，今日跳漲5%，登2年半高價。

10.台揚(2314)：白牌商機報捷，奪Dish Network大單，晨盤放量大漲8%，逼近3年高峰。

11.力麗(1444)：歡慶打進AirPods Max供應鏈，晨盤挾量彈升5%，寫波段高。

12.中美晶(6583)：投資價值終要發光，野村初評買進，多頭給力股價勁揚3%，續寫逾10年高。

13.威致(2028)：11月營收利多、鋼鐵股搶搶滾，早盤再拉第二根漲停。

14.天鈺(4961)：不畏遭列警示股，11月每股賺1.03元，股價再衝71.3元漲停，續改寫波段新高價。

15.敦泰(3545)：營運來勁，11月營收登頂，晨盤帶量續漲逾4%。

16.第一銅(2009)：鋼鐵廠續拉風，銅價也不遑多讓，推升早盤續漲逾4.5%。

17.台積電(2330)：11月、前11月營收登高，早盤多空角力、力守平盤。

18.國泰金(2882)：每股淨值達59.8元、獲利亮眼，早盤帶量漲逾1%。

19.上海商銀(5876)：強攻兩岸金融服務，無錫分行開業，早盤漲逾1%，收復短均、季線。

20.宏佳騰(1599)：11月營收年增逾1成，早盤漲逾2%，躍上所有均線。

21.富邦媒(8454)：11月營收92.6億元改寫單月營收新高，雙12檔期業績再衝一波，股價觸底反彈2%。

(時報資訊)

（4）根據中央氣象局資訊，10日晚上9時19分發生芮氏規模6.7地震。南亞科表示，極少部分機台當機，陸續順利復機，對營運無重大影響。

南亞科指出，廠內感測3級震度，極少部分機台因當機，陸續順利復機，對營運無重大影響。此外，公司立即針對原物料供應及外包商進行確認，接獲回報皆未受到影響。

晶圓代工廠力積電表示，部分機台緊急停機，在經過調校後，目前都已恢復正常生產；至於晶圓破片損失仍在清查中。

南亞科與力積電今天在賣壓沉重下，股價同步走跌，南亞科一度達新台幣84.8元，跌3.96%。力積電興櫃股價一度達44.85元，跌逾17%。（中央社）

（5）耀登(3138)今日以承銷價46元掛牌上市，蜜月行情剽悍，漲幅一度逾82%，股價最高達83.8元，耀登看好未來三年5G相關產品應用持續發酵，營運樂觀。

耀登表示，看好未來三年5G相關產品應用持續發酵，未來將著重在軟硬體整合上，特別是核心天線事業部在5G領域中已經從工控跨足車載，同時成功切進高端消費市場。

另一方面，在毫米波波束成型的控制技術上也取得領先發展，目前已經進入投樣階段。對耀登而言，上市最首要關鍵就是吸引優秀人才加入，儲備未來高成長爆發期的能量。

耀登公司營收佔比，天線32%、儀器設備代理39%、測試認證服務29%。其中天線主要著重在工業控制領域，2019年成功切入車載市場，耀登張玉斌董事長也是台灣毫米波天線模組A+計畫的計畫負責人，早在2018年就著手建置台灣首座可以做到檢測18~94G高頻段毫米波實驗室，並於2019年9月正式啟用。

耀登表示，18GHz-94GHz超高頻段毫米波測試，可用於測試消費品、工控與車載領域產品，涵蓋測試領域廣泛，量測精準且迅速，目前仍是台灣唯一可以同時檢測從手機到基站的毫米波實驗室。

除了天線設計製造外，耀登的電子產品測試認證服務，提供180國轉證服務，5G行動通訊產品檢測資格為第一批取得國家級檢測資格的實驗室之一，檢測能力大幅領先業界，一線手機大廠多款5G新品皆在此完成檢測驗證。

同時，實驗室軟硬體設備完整，著重於通訊技術發展紮根及經營效率提高，加上受惠全球5G發展快速，獲利可期。

在儀器設備代理及技術支援服務上，目前耀登是SPEAG大中華區台灣跟中國獨家代理，高市場占有率的量測設備以及高服務滿意度的售後服務，在市場上拿下95%的市占率，法人看好耀登隨著5G新機開案數量提升，以及三大核心業務持續成長下，整體營運動能將穩步成長。（時報資訊 王逸芯）

（6）台股11日加權指數開高，開盤上漲49.1點，以14,298.59點開出，早盤上漲逾90點，站回5日均線。不過，至10點左右大盤指數直落平盤震盪，並觸及低點142,32.67點。

金融族群11日甩開「股利不保」之陰霾，大舉出動助攻台股，包括富邦金（2881）盤中上漲逾3％，國泰金（2882）、上海商銀（5876）、第一金（2892）、國票金（2889）等漲幅則落在1～2％。

日前金管會傳出，建議金融業配發股利需「超前部署」，預防資產品質改變，保險業實施部分新會計規定，也要預留資金。

此話一出，遭外界解讀為將限縮各金控股、銀行股和保險股的現金股息配發。由於金融股為存股族天下，消息引發股民恐慌。

不過，金管會隨即出面滅火，強調只是了解、研究國際趨勢，強化金融韌性有眾多方式，將綜合考量，數十萬的存股族可望鬆口氣，亦帶動台股11日金融股大復甦。（工商時報 鄭郁平）