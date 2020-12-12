摸不透2021投資主軸？有3字箴言就不怕！

經濟復甦信心增，全球開始施打肺炎疫苗，市場樂觀氣氛不斷升溫，後疫情時代通膨預期增加，除了黃金以外，主力鎖碼的比特幣將成抗通膨新工具，相關概念股可留意

肺炎疫苗已於全球開始施打，有助經濟加速復甦的預期，市場樂觀氣氛不斷升溫，資金集中湧向風險性資產，推升全球股市持續創高，市值正式超過100兆美元。後疫情時代伴隨而來的將會是通膨預期增加，抗通膨主題的投資將成為2021年資產配置的主軸之一，將牽動未來資金移動的新流向。

疫苗施打、刺激方案 增加通膨升溫預期

英國已於12月2日率先施打美國製藥廠輝瑞與德國生技公司BioNTech研發的疫苗，FDA緊接在10日授予輝瑞緊急使用授權(Emergency use authorisation，EUA)，11日開始於美國施打。輝瑞也已向印度政府申請緊急使用授權，歐美亞全面施打疫苗可期，大幅提高市場對經濟活動恢復的信心，同時也增加經濟需求恢復後所帶動物價上漲的預期。

美國11月大幅低於市場預期的非農就業數據公布，市場對兩黨妥協推出新一輪刺激方案的預期大幅提高，甚至新任總統拜登更表示因應就業數據下滑，今年12月及2021年1月就任後應各來一次刺激案，新刺激案還可能包括給家庭直接發1,200美元，進一步強化拜登「財政鷹派」的印象。

尤其後疫情時代，各國政府刺激經濟的救市政策，將逐步資金注入金融市場的貨幣政策，轉向資金注入實體經濟的財政政策，由政府創造實體經濟需求來帶動經濟成長，副作用則是物價上漲的通膨發展趨勢。

通膨預期回到2019年水準

市場用來觀察通膨預期的美債平衡通膨率持續回升至1.89％，已接近2019年疫情爆發的高峰水準，反映經濟重啟、財政政策刺激下，市場對未來消費回溫具有信心，進而提高通膨預期。

美債平衡通膨率是美國同天期的公債與抗通膨債券(TIPS)兩者的殖利率差，因通膨不利美國公債價格，有利TIPS。

當市場通膨預期升溫時，美債價格下跌(殖利率上漲)、TIPS價格上漲(殖利率下跌)，兩者殖利率相減的差值(美債平衡通膨率)會增加。預期通膨是快速反映經濟信心的重要依據，透過美債平衡通膨率的走勢可以了解市場對經濟恢復的信心。

TIP及TLT的比值視為領先指標

另一個被市場視為通膨率領先指標的TIP及TLT的比值，也逐步走高，回到今年美國疫情爆發前的水準，更加確定市場對通膨升溫的預期。

TIP為主要追蹤巴克萊美國抗通膨公債指數的iShares美國抗通膨債券ETF，TLT為主要追蹤ICE 20年期(以上)美國政府債券指數的iShares 20年期以上美國公債ETF(長天期債券需更長時間持有，對通膨更加敏感)。

當市場通膨預期升溫時，TIP價格上漲、TLT價格下跌，分子變大、分母變小，TIP及TLT的比值會增加，加上政府所公布的消費者物價有滯後性，由目前債券市場交易價格所導出的TIP及TLT比值，更能反映當下市場對通膨的預期，自然可作為領先指標。

大型機構法人超前部屬

隨著通膨預期越來越強，金融市場的資金移動方向也出現方向。資金流向監測及研究機構EPFR數據顯示，截至12月2日當週，TIPS相關基金獲得18億美元資金淨流入，創6月以來最大單週流入規模，同時為連續第9週淨流入。

其中，規模最大的ETF TIP總資產已重回250億美元，僅略低於2018年歷史高點。購買TIPS基金的投資又多為大學捐贈基金及退休基金等法人機構，12月2日當週光法人買超就佔TIPS基金總流入資金的97％，積極拉升抗通膨資產在投資組合的比重。

市場拋售黃金 提供撿便宜機會

反觀與TIPS同樣具有抗通膨效果的黃金，近期卻遭到市場無情的拋售，截至12月2日的過去3週，黃金遭提款90億美元，創史上最大資金流出記錄。主因疫苗提振市場樂觀情緒，資金風險偏好提升、降低避險需求，錢進股市並出脫屬於避險資產的黃金。

受此影響，黃金價格自11月初高點1,973美元，一路回檔至月底的1,767美元，不到一個月時間修正幅度就超過10％，完全沒有反映通膨升溫的預期，與實質利率(若預期通膨增加，實質利率會降低)的負向關係也出現脫鉤。

但可預期在極端情緒恢復後，金價與實質利率的關係將會回到常態，愛亂跑的狗(金價)最終還是會回到主人(實質利率)身邊。

主力鎖碼的比特幣 成抗通膨新工具

除了黃金外，近期創高的比特幣也逐漸被市場視為更適合用來對沖通膨風險的商品。

美國對沖基金經理 Paul Tudor Jones在5月給投資者的信中表示，比特幣是一種對抗嚴重貨幣通膨的工具，讓他想起70年代的黃金，全球渴望新的安全資產，這可能對比特幣有利。

最樂觀的花旗，論點同樣認為目前比特幣的市場條件與50年前的黃金極為相似，疫情期間美國聯準會大量放水，接近無限量化寬鬆的印鈔政策把市場帶向通貨膨脹與美元走貶，現在取代黃金的比特幣看漲，預估2021年底之前比特幣價位將上看31.8萬美元，較目前1.9萬美元價位還要再飆15倍以上。

姑且不論花旗的目標價是否太過誇張，但已透露出嗜血的華爾街目前看漲心態，加上比特幣籌碼上的絕對優勢(Flipside Crypto)指出95％的比特幣被僅2％的區塊鏈帳戶所持有)，未來只要認同的資金變多，不排除還有持續狂飆的潛力！

ETF市場成新資金活水來源

目前市場規模快速膨脹的ETF市場，或許會是接下來比特幣價格向上的重要資金動能來源。百慕達證券交易所(BSX)已批准由巴西基金管理公司Hashdex與那斯達克共同推出的Hashdex那斯達克加密指數型ETF(Hashdex Nasdaq Crypto Index ETF），成為全球首檔掛牌的加密貨幣ETF。

標普全球(S&P Global)旗下標普道瓊指數公司12月3日宣布，將在2021年推出加密貨幣指數，採用紐約虛擬通貨公司Lukka的數據，該數據涵蓋超過550種虛擬貨幣，成為最新跨足該新興資產類別的主要金融公司。

可預期在加密貨幣指數推出後，訴求追蹤該指數的ETF將會如雨後春筍般冒出頭，吸引更多的市場熱錢轉戰比特幣。

一旦比特幣狂飆，概念股身價也將跟著水漲船高，化身另類的抗通膨概念股，有望成為通膨時期資金的新出海口。

主機板產業為挖礦最受惠族群，以兩大板卡廠技嘉(2376)及微星(2377)的基本面最佳，在AMD及NVIDIA新品上市帶動下，營運動能相對穩定。

供應高速運算晶片的創意(3443)、世芯-KY(3661)及智原(3035)等IC設計廠，也是重要的受惠者，當中又以創意的虛擬貨幣應用營收比重較高。

（高適）

文章來源：理財周刊