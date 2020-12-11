興櫃年末點火 遠壽奪榜首

時序已近年末，受惠新冠疫情趨緩，原物料需求大增，加上雙十一電商促銷活動、耶誕檔期拉貨全面啟動，興櫃股11月營收年月雙增家數近百家。而在排行榜中，位居首位的遠壽，單月營收大增12.03億元；燁聯亦大增逾6億元，多數公司甩開低迷氣氛，重返年月雙增成長軌道。

興櫃11月營收前十大個股，仍由遠壽摘冠，而第2位則由興櫃生力軍，晶圓代工力積電奪得，其後排名全數後退，第3～8名分別為燁聯、展碁國際、瑞鼎、三商家購、伊雲谷及永豐實。秀育、長榮鋼則分別位居第9、10名。

力積電在業務組合上著重晶圓代工發展，受惠目前晶圓代工產能已成兵家必爭之地，法人預估其產能滿載、訂單持續湧入，第四季營收可望年增28％。展望後市，力積電目前在台擁有三座12吋廠、兩座8吋廠，且具全球唯二12吋鋁製程晶圓廠，生產電源管理IC具成本優勢，可增加客戶下單意願。登錄興櫃後隨即展現王者風範，以39.43億元奪下榜眼，年增28.87％。

鍵盤供應商秀育11月以高達8.76的單月營收，奪下興櫃11月營收排行榜第8位，不僅月增33.66％，年增更高達176.08％，創登錄興櫃來新高。目前累計營收已遠超越去年34.5億元水準，法人估其年增上看五成。今年底汽車電子、電競投影鍵盤一體機，兩大高單價產品將啟動量產，營收貢獻將落在明年初。

此外，多檔興櫃股11月營收繳出創高表現，包括遊戲股棒辣椒11月營收達1.39億元，年增131.02％，創歷史新高；第三方支付商綠界科技則成宅經濟受惠者，單月營收達1.08億元，亦為單月新高，預期12月至農曆年初，需求將續強。