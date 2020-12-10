12/11盤前掃描》金控大豐收 前10強出列
上市櫃金控公司公布11月獲利，15家上市櫃累計前11月狂賺3,543.76億元，不僅創同期歷史新高紀錄，更提前達陣突破3,500億元大關，超越2019年全年的3,499.88億元，其中金控三雄超給力，領頭繳出漂亮的成績單。
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新高！金控前11月狂賺3,500億
國泰金在市場股債雙漲激勵下，淨值拉高到8,900億元以上，也創下歷史新高，每股淨值來到59.8元…閱讀全文
114家營收登峰 拉貨潮有甜
受惠中美科技戰轉單效應，預期8吋晶圓有再漲價機會，同時也看好中國對於CPU需求穩定，但供給方面去美化的情況下…閱讀全文
俗擱大碗 外資搶吃金融股
金融股股價可「俗擱大碗」，外資在聖誕節長期前，調節漲多的半導體族群等、布局股價低位階落後補漲股，金融股成為資金停泊的去處…閱讀全文
黃天牧澄清 不一定會限制金融股配息
金融機構目前財務比率也「健全」，還可考慮其他方式去強化金融韌性。亦即不限制金控、銀行發放股利的可能性升高…閱讀全文
6.7強震夜襲全台》 台積電：廠區正常生產無大礙
面板廠方面，群創表示，因為面板廠的機台都有地震防護，目前營運正常不受地震影響，友達方面也已經緊急盤點各廠區…閱讀全文
美股︱就業市場再陷泥沼 道指下挫那指回彈
美國眾議院議長南希裴洛西周四在例行性記者會上樂觀表示，兩黨在新冠紓困方案談判上取得「重大進展」…閱讀全文
FTC控告壟斷 臉書恐被迫出售IG、WhatsApp
Instagram及WhatsApp兩大收購案嫌疑最大，使臉書成為谷歌之後第二家在今年面對市場壟斷官司的科技巨頭…閱讀全文