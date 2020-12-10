電信三雄 前11月獲利超標

電信三雄10日公布11月及前11個月營收、獲利，受惠於iPhone 12系列熱賣、挹注5G每用戶每月貢獻度（ARPU）成長，電信三雄自結前11個月獲利，均繳出超前財測的好成績。

其中，中華電（2412）11月每股盈餘（EPS）以0.34元領先台灣大（3045）的0.30元、及遠傳（4904）的0.20元。累計前11個月EPS，中華電以3.95元領先台灣大的3.87元及遠傳的2.37元，坐擁電信每股獲利王寶座。

中華電11月合併營收181.9億元，營業淨利35.4億元，稅前淨利34.5億元，歸屬於母公司業主之淨利26.5億元，每股盈餘0.34元，與第四季財測達成率相較，營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率皆超過預期。11月營收較去年同期增加3.6％。

台灣大11月自結合併營收152.7億元，營業利益11.9億元，稅後淨利8.6億元，EPS為0.30元。自結前11個月合併營收1,201.4億元，營業利益148.4億元，稅後淨利108.8億元，EPS為3.87元。

台灣大財務長兼發言人俞若奚表示，受惠於雙11大促銷策略奏效，momo電子商務11月營收年成長達43％，帶動momo單月貢獻集團營收達61％歷史高點。行動業務方面，iPhone 12 Pro Max於11月13日開賣後累計前18日專案機銷售量較前一代iPhone增逾5成，且申辦1399元以上資費佔比逾9成，新機帶動升級5G用戶之月租費較續約前明顯增長，累積1399以上5G用戶已超過23萬門。累計前11個月合併稅後淨利達全年財測97％。

遠傳11月自結合併營收80.07億元，合併EBITDA與稅後淨利分別為23.01億元與6.45億元，EPS為0.20元。累計至11月合併營收713.76億元，合併EBITDA與稅後淨利分別為252.33億元與77.28億元，EPS為2.37元並已達全年度財測目標的96％。

遠傳表示，行動通訊業務表現穩健向上，月租型用戶數、總用戶數持續緩升，iPhone 12系列熱賣挹注5G ARPU成長。在營運策略奏效下，帶動11月新經濟營收年成長達15％，其中，電子商務營收受惠於雙11檔期及iPhone 12系列手機熱銷、年成長達68％。行動金融服務營收年增10％，資通訊營收年成長4％。