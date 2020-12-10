上市櫃11月營收 史上最旺

上市櫃公司11月營運好旺！11月單月合併營收創下歷史新高達3.55兆元，年增10.92％、月增9.59％；累計前十一月合併營收為31.81兆元，年減0.19％。法人預估，台股12月營收持續看旺，2020年全年營收有望突破35兆元，將挑戰2018年35.15兆元歷史新高紀錄。

就產業別區分，11月營收年增前三大族群分別為被動元件、IC設計及網通；月增前三大族群分別為被動元件、面板及矽晶圓。其中被動元件在年增及月增皆榜上有名並居冠，主要為被動龍頭國巨今年併購年營收約360億元的美商基美（KEMET），並攜手EMS廠合作有關。

此外，11月合併營收繳出歷史新高的家數有114家，表現優於10月的76家，從電子業IC設計、IC封測、ABF載板、筆電鍵盤及散熱模組到傳產航運、橡膠、電信業及生技產業均有入榜，各產業營運百花齊放，半導體業的日月光投控、光罩、景碩、原相及金麗科等都刷新歷史新猷。

台新投顧副總黃文清表示，台股上市櫃公司11月合併營收繳出歷史新高的優異成績單，主要來自於四大原因，第一、由美國發動的科技大戰，台灣得利，轉單效益發酵，從電子業上游晶圓代工、IC設計、IC封測到下游電子零組件訂單一路暢旺、滿載及擴充產能。

第二、蘋果新款智慧機iPhone 12延後上市並熱賣，貢獻組裝廠鴻海、和碩及零組件廠瑞儀、玉晶光等業績。

第三、新冠肺炎疫情改變消費者習慣，遠距教學、在家工作激勵筆記型電腦需求，華碩、宏碁及組裝廠仁寶11月續旺。

第四、第四季開始受惠景氣復甦的預期，鋼鐵、貨櫃航運、塑化、紡織、面板、汽車輪胎產業大放異彩，漲價潮推動如台塑集團旗下的台塑、台化、南亞及貨櫃三雄長榮、陽明及萬海等業績走揚。

第一金投顧董事長陳奕光認為，台股企業表現與主計處日前上修今年台灣經濟成長率至2.54％的預測一致，主計處並估2021年台灣經濟成長3.83％，2021年上市櫃公司營運值得期待。

12月上市櫃公司業績展望，陳奕光表示，各產業在近期法說會上所釋出訊息為「訂單能見度高」、「漲價」、「產能滿載」等，預期12月整體上市櫃公司合併營收將維持年增的態勢。