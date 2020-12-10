俗擱大碗 外資搶吃金融股

外資對半導體三雄大提款，造成股價軟腳，資金轉入低股價淨值比（PB）、低本益比（PE）股價遭低估，但獲利創新高的金控股，外資鎖定富邦、國泰金控雙雄等大敲，激勵股價雙雙上漲1％以上，在台股重挫140點下，金融類股指數逆勢上揚撐盤，收1,248點上漲0.32％。

過去國泰金及富邦金PB至少在1.5～1倍以上，但如今都在0.8倍附近或以下，PE也掉到7～8倍水準，龍頭股不受青睞，更不用說其他金融股，而對照台股目前PB約1.9～2倍，以及PE在20倍來看，金融股股價可「俗擱大碗」，外資在聖誕節長期前，調節漲多的半導體族群等、布局股價低位階落後補漲股，金融股成為資金停泊的去處。

據統計，外資10日買超國泰金、開發金、富邦金、上海商銀、群益證、新光金、康和證、國票金、高雄銀、遠東銀、元大金等股，其中，買超最力的是是國泰金、開發金及富邦金，買超各在1萬張以上，上海商銀加碼近2,000張，其餘買超都在數百張之譜。

萬寶投顧董事長朱成志指出，金融股擁有低PB、低PE及高獲利等優勢，但這些市場早就已經知道，但法人買盤就是不相挺，造成金融股估值長期偏低，10日受惠於政策對打炒房消息稍緩和，配合金融股獲利公布創高等消息，外資轉進一部分買盤金融股，但只針對少數幾檔個股，應屬於放長假前資金小量著墨，金融股仍無法躍升至主流地位。

15家金控前1月獲利出爐，已達到3,543億元歷史新高，也提前達陣去年獲利水準，獲利優異成為內資法人青睞的焦點；而金融股估值偏低，且有高殖利率題材，是近年來存股族喜愛的標的，據統計，外資買超的上述11檔金融股中，PE都在15倍以下，且有逾半數低於10倍，PB則只有上海商銀1.15倍，其餘都小於1倍。