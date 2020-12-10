黃天牧澄清 不一定會限制金融股配息

還是可以用金融股存股利！金管會主委黃天牧10日「澄清」，7日在財委會說研究英國與美國限制銀行配現金股利的政策，並未說台灣一定會跟進，會整體考慮台灣經濟成長、金融機構財業務指標、其他可強化金融韌性的措施，年底前公布方向。

黃天牧表示，2021年經濟成長率應比今年好，且過去三大不確定性，即美國總統大選、中美貿易戰及疫情，在疫苗漸漸推出且各國計畫注射時程後，不確定性也下降，金融機構目前財務比率也「健全」，還可考慮其他方式去強化金融韌性。亦即不限制金控、銀行發放股利的可能性升高。

金控2020年獲利將創史上新高，本國銀行前十月稅前獲利亦已有2,700多億元，但因為不少銀行傳出海外踩雷，及部分國內企業或不動產授信逾放，金管會要求各銀行重視授信風險，但是否要求增提備抵呆帳，或限制2021年發放現金股利，引起投資人注意。

黃天牧強調，目前並沒有考慮要針對新南向國家的授信增提呆帳準備，回歸各銀行自主管理，不動產授信及大陸授信原本就已提1.5％的備抵呆帳，也未考慮要再提高比率，會考慮採壓力測試方式，來強化金融韌性。

銀行局副局長林志吉指出，2020年3月英國審慎監理總署（PRA）致函大型銀行，建議這些銀行在年底前停止發放股利及買回庫藏股，PRA在7月28日時亦指出，今年第四季再評估限制股利發放措施是否要延長，但目前仍未有進一步消息。

銀行局分析英國或美國監理機關今年是因應疫情而採取股利限制措施，目的在支持金融業者辦理紓困放款以支持實體經濟，並強化銀行吸收損失的能力。

金管會表示，因應疫情，在衡平紓困及維持金融韌性的考量下，已採取多項措施，包括調降本國銀行辦理中央銀行轉融通專案貸款的備抵呆帳提存標準，由1％降為0.5％；配合國際規範延後一年實施巴塞爾資本協定三；延後一年實施國內系統性重要銀行的內部管理資本要求2％。

意即金管會也有挺銀行及強化吸收損失的措施，各國金融市場發展並不同，所以台灣要不要跟進限制股利，黃天牧承諾，金管會在蒐集國外資料並分析後，會儘快公布答案。