3大法人賣超181億 台股破5日線震盪恐加劇

台股漲多拉回 科技股走勢疲弱

美股連漲後下跌105.07點，引發台股今天賣壓，終場下跌140.65點，失守5日線。法人認為，台股短線面臨賣壓，若再爆量下殺則轉為回檔，若量縮整理還有機會再漲。

加權指數終場收在14249.49點，下跌140.65點，跌幅0.98%，成交值新台幣3048.24億元，8大類股當中，以機電類股跌最深，泥窯、造紙類股下跌，其餘各類股都上漲。

台積電收在512元，下跌1.54%。大立光收在3415元，下跌1.59%，鴻海收87.7元，下跌1.46%。

另外，聯電收在47.3元，大跌5.21%、IC設計大廠聯發科收709元，下跌3.41%。

資金從電子轉到傳產，鋼鐵龍頭中鋼收在23.65元，上漲1.28%，燁興收在8.18元漲停價；紡織股力麗收13.1元漲停價，大同也收在24.1元漲停價。

群益投顧分析師廖健佑表示，美股在不斷走高後下跌100多點，讓投資人擔心變盤，進而在今天早盤大賣台股，建議在量縮整理之後再進場回補。

宏遠投顧副總經理陳冠升表示，從10月底大漲以來，短線台股漲太多，本週漲多會有結帳賣壓，漲多電子股會領先下跌，尤其是跌近期大漲、急漲的半導體股及電子股。

陳冠升認為，近期因資金排擠而沒有漲到的傳產股、金融股以及電子下游股票可能會上漲，讓指數跌勢降低。至於傳產股仍然以貨櫃航運股自今年下半年到明年一整年的業績及獲利成長性最高，本益比低，以及三大法人持股仍低，將會是近期股價強勢的主角。

(中央社)

三大法人賣超台股181.3億元

台股今天跌140.65點，收在14249.49點，成交值新台幣3048.24億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超181.3億元。

自營商賣超49.35億元，投信買超11.47億元，外資及陸資賣超143.42億元。

（中央社）

《盤後解析》連4紅止步 震盪恐加劇

台股在美股回檔及電子股領跌下，指數開低走低，尾盤在權值股撐盤下，跌幅略微收斂，終場以14249.49點作收，下跌140.65點，跌幅0.97％，成交金額3048.24億元。

分析師指出，美元指數近期出現低檔反彈，壓抑亞幣升值，也直接影響台幣走勢，雖然台幣盤中仍維持升值，但尾盤遭到央行干預，後續資金動能有見趨緩；近期法人態度上，投信受到ETF以及年底作帳出現回補，但外資在現貨整體買超趨緩，期貨未平倉多單水位持續降至近期低水準，政府基金近期在指數上漲之際也略有減碼，顯示法人中僅投信偏向正向。

在資券的變化上，近期資券同增，但融資餘額11月下旬快速增加超過150億元，整體籌碼凌亂，因此，近期除了投信買超對大盤是正向外，多數利多因子均已經改變，預期指數震盪加大。

日K線在連續四天收紅後首度翻黑，且指數是出現14319～14336點往下跳空缺口跌破5日線支撐，由於周五5日線將往上扣抵14256點，因此，股價若無法站回5日線之上，預期短期5日線將出現下彎，且日KD指標也於高檔略為出現交叉往下，RSI明顯出現下彎，因此，近期若國際股市延續漲多修正格局不變下，大盤要再攻高可能性將降低。

櫃買指數收在180.53點，下跌2.13點，跌幅1.16％，成交金額776.33億元。

（時報資訊 莊丙農）

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