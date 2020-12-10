大咖砍聯電台積 台股跌140點拉回14,249

外資等三大法人周四賣超台股181.31億元。包括外資與陸資係賣超143.43億元，投信法人係買超11.48億元及自營商係賣超49.35億元。

外資將放耶誕節黃金長假前夕，短線似以砍聯電、台積電等半導體大廠為目標，用股票換鈔票好過節；不過，內資無所畏懼，逢低布局買氣不輟，只是台股短期連續改寫歷史天花板，原本就要酌予拉回進行技術性修正，今趁美股半導體巨擘多下挫而順勢回檔，終場指數分別跌破5日線與14,300點。

集中交易市場加權股價指數收跌140.65點，報14249.49點，跌幅0.98%，成交3048.24億元。大盤線拉回除修正技術指標過熱疑慮外，也使現貨與季線乖離差距收歛，在基本面、資本面仍有利多方下，波段來看仍屬正向，後市不必過分悲觀。

周四站在多方的重量級集團股，包括國泰金、富邦金、兆豐金、中信金、中鋼、日月光投控、長榮航、統一、長榮、南亞、國巨與台灣大；權值股表現弱勢除聯電、台積外，還包括股王大立光、聯發科、台達電、鴻海、南亞科、廣達、華航、友達、群創、台塑、台玻、台塑化、台泥、亞泥、遠東新、玉山金及元大金。

在電子普遍拉回整理之際，極短線金融與傳產雖成為撐盤要角，但市場認同度不高，尤其有關單位在打房並擬限制金融業未來配息政策後，使金融、營建的波想像空間大減。另外，周四表現頗佳的景氣循環股如鋼鐵、塑化、電機與紡纖等，短期仍需追蹤國際原物料行情變化，以掌握高檔停利點獲利契機。

櫃買市場方面，短線紡纖、營建與鋼鐵等類指數雖強彈，但生技、電子雙主流表現弱勢，加上化學、電機、航運及觀光等族群拉回，使盤勢開低走低，終場指數報跌1.17%，為180.53點，成交776.33億元。

業內人士指出，美股短期在高檔整理，多係市場觀望新冠疫苗何時大量產出、接種，及接種疫苗後有無什麼變數風險；另外，振興經濟的新紓困金方案，迄目前朝野兩大黨（共和黨與民主黨）仍在對抗，各說各話，也使市場短多失去耐心。

因此，業內多評估美股在民主黨拜登未正式接掌白宮前，美股高檔區間整理的時間或拉長，這局面對台股或也具牽制效應。不過，包括集團、法人等內資作帳行情，與明年初年終獎金的短波段行情，仍審慎樂觀，使市場低接買氣仍活絡，具題材股票後市不必過分看淡。

今帶量下挫，與半導體短多誘因似漸反應差不多下，短期盤勢在高檔整理或不可免，業內建議近期操作或以「指數放兩旁，個股擺中間」為上策。

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