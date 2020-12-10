鋼鐵封盤股價熱 16檔逆勢上攻

台股今（10日）加權股價指數收盤報14,249.49點，跌140.65點，跌幅0.98％，成交量為3,048.24億。

據業內初步統計，上市、櫃股票計燁興、通嘉、建舜電、迅得等16檔強勢漲停板，表現搶眼。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股漲幅超過5％的有17檔，前10名依序為燁興（2007）、通嘉（3588）、官田鋼（2017）、威致（2028）、中鴻（2014）、大同（2371）、海光（2038）、力麗（1444），以上8檔為漲停，其餘還有春源（2010）、新光鋼（2031）。

今日有18檔超過5％跌幅，依序前10名為動力-KY（6591）、淘帝-KY（2929），以上2檔為跌停。其餘有矽統（2363）、天瀚（6225）、華邦電（2344）、吉源-KY（8488）、辛耘（3583）、新興（2605）、晶相光（3530）、晶心科（6533）。

上市成交量前10名個股有聯電（2303）、群創（3481）、長榮（2603）、華邦電（2344）、友達（2409）、彩晶（6116）、大同（2371）、中鴻（2014）、大成鋼（2027）、陽明（2609）。

上櫃有25檔超過5％漲幅，前10名依序為， 建舜（3322）、迅得（6438）、桓鼎-KY（5543）、青雲（5386）、志豐（3206）、笙泉（3122）、駿熠電（3642）、建錩（5014），以上8檔為漲停，其餘還有力旺（3529）、元隆（6287）。

今日上櫃有17檔股票有5％以上的大跌，前10檔有跌停的瑞基（4171）為，其餘還有擎亞電子（8096）、南璋（4712）、豪展（4735）、合一（4743）、欣大健康（4198）、中天（4128）、和進（3191）、御頂（3522）、康全電訊（8089）。

上櫃成交量前10名為漢磊（3707）、合晶（6182）、精材（3374）、中美晶（5483）、撼訊（6150）、信昌電（6173）、建錩（5014）、廣明（6188）青雲（5386）、威剛（3260）。

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