上市、櫃企業營運快報

今（12/10）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.支持企業對外併購，合庫完成籌組喬山健康科技90億聯貸案。合庫9日由董事長雷仲達出面，和目前為全球第二大健身器材廠商的「喬山健康科技」董事長羅崑泉完成聯貸案簽署，該案不僅在聯貸圈掀起180％的超額認購熱潮，同時主要資金用途在於為喬山進行通路的跨國併購，是近一年來國內少見的併購導向聯貸案。

2.三竹(8284)為華南銀行打造數位帳戶APP「SnY(Smart & Young)」，將UX、UI開發設計導入華南銀行「減法思維」概念，整合常用功能，點進APP完整揭露帳戶明細，同一頁面就能找到轉帳、收款與電子支付，操作簡潔俐落，手繪風格介面也迎來年輕氣息，堪稱數位帳戶APP的「小清新」。

此次華南銀行委由三竹開發「SnY」，主要看中三竹強大的開發實力與雙方的合作默契，盼立足數位帳戶市場並迎戰即將上線的純網銀。

3.媒體報導，淘帝-KY花新台幣25億元買基金，卻涉嫌作假帳，如「康友案」翻版，金管會主委黃天牧表示，證交所先前就已留意到這家公司，對其加強監理，並已要求淘帝-KY需找第三方會計師就基金問題做查證。

4.環球晶與Siltronic簽訂商業合併協議，將以每股125歐元公開收購Siltronic所有流通在外股份。環球晶收購完成後，市占率將達26.7%，將躍居全球第2大矽晶圓廠。

環球晶指出，將自12月起開始公開收購Siltronic股份，最低收購股權比例65%，收購100%股權總金額估計達37.5億歐元，折合新台幣約1300億元，預計明年下半年完成。

5.宏碁集團創辦人施振榮發起的《臺灣的聲音－新年音樂會》即將在2021年元旦登場，在國內十多家企業共襄盛舉下，將再次以台灣經典音樂讓世界聽見台灣。

《新年音樂會》將在明年邁入第三屆，施振榮從三年前還只是個菜鳥製作人，如今隨著新年音樂會的收視率與支持者眾多，他也笑說，如今應該可以躍升為金牌製作人，同時更是王道製作人，以王道思維來製作新年音樂會，希望所有參與者能共創價值且利益平衡。

6.半導體材料大廠華立（3010）11月自結合併營收達54.36億元，月增8.1％、年增16％，營收改寫歷年單月次高；今年累計前11月合併營收達538.15億元，較去年同期揚升7.7％，全年營收創史上新高紀錄已成定局。

7.「機器人理財」在台灣叫好不叫座，金管會擬再鬆綁，讓「機器人」更靈活！金管會最新發布的「資本市場藍圖」正計劃協助投信投顧發展機器人理財業務，金管會證期局官員指出，現在的機器人理財「自動再平衡機制」限制多，未來會朝二大方向來鬆綁，一是「投顧服務的加值」、二是「全權委託的簡化」將門檻從500萬元調降。

8.燦坤年末推出優惠，12月11日-12月27日iPhone 12現折1,212元、iPhone 12 mini現折888元（限量1,000支），可分期付款12期零利率，每位會員憑會員卡限購兩支。

燦坤表示，除了iPhone 12、iPhone 12 mini 超值優惠，12月11日-12月27日，因應Apple Watch心電圖即將開放，Apple Watch S6&SE全系列95折、S3 Nike+ 42／太空灰鋁／黑底黑洞錶帶原價6,900元，優惠價3490元，數量有限售完為止，每人每卡限購一支。

9.台灣金融研訓院首創編制的「台灣金融風險指數」（Taiwan Financial Risk Index, TAIFRI），10日公布2020年11月TAIFRI指數為98.11，編制單位台灣金融研訓院金融研究所表示，11月指數較10月98.71下降0.6。

從歷史表現評估，目前處於相對低檔區，但指數尚未回到新冠疫情之前的水平，僅是今年的第二低，同時，惟需關注「房地產市場變化」、「股票市場波動」、「國內外市場風險傳染效果」三大焦點。